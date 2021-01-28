Россия сделает в ООН заявление по работе глобальных интернет-компаний
Россия по дипломатическим каналам донесет до законодателей всех стран и распространит в ООН заявление о необходимости регулирования деятельности глобальных интернет-компаний. Об этом сегодня, 28 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщало ИА Newstes , накануне Совет Федерации и МИД РФ заявили о необходимости выработки международными структурами правил, регулирующих работу соцсетей и крупных IT-компаний.
Роскомнадзор объявил, что оштрафует семь социальных сетей — Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube — за вовлечение подростков в противоправную деятельность по итогам прошедших в России 23 января несанкционированных митингов в поддержку блогера-оппозиционера Алексея Навального. Возбуждено более 20 уголовных дел. В основном они связаны с применением насилия в отношении представителей власти.