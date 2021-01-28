Россия сделает в ООН заявление по работе глобальных интернет-компаний

Алексей Вольцев

Россия по дипломатическим каналам донесет до законодателей всех стран и распространит в ООН заявление о необходимости регулирования деятельности глобальных интернет-компаний. Об этом сегодня, 28 января, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эти заявления, в первую очередь заявление Совета Федерации, будут доведены до парламентов, законодательных органов, законодательной власти абсолютно всех стран. Это будет сделано по дипломатическим каналам. И также это заявление будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН», — сказала она.

Как сообщало ИА Newstes , накануне Совет Федерации и МИД РФ заявили о необходимости выработки международными структурами правил, регулирующих работу соцсетей и крупных IT-компаний.

«Рестриктивные действия администраций американских социальных сетей в отношении размещаемого в них контента нанесли удар по демократической системе ценностей и международной информационной архитектуре», — отметили в МИД РФ.

Роскомнадзор объявил, что оштрафует семь социальных сетей — Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube — за вовлечение подростков в противоправную деятельность по итогам прошедших в России 23 января несанкционированных митингов в поддержку блогера-оппозиционера Алексея Навального. Возбуждено более 20 уголовных дел. В основном они связаны с применением насилия в отношении представителей власти.