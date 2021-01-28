Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Россия с 8 февраля возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Соответствующее решение принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.

Также с 8 февраля будут возобновлены перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме того, штабом принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет из российских аэропортов, из которых возобновлены международные полёты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждой воздушной гавани.

В настоящее время международное авиасообщение с Россией осуществляется через Москву и Санкт-Петербург.

Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

Накануне российские власти разрешили возобновить регулярное авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром, которое было приостановлено в 2020 году на фоне пандемии.