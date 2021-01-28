Руслан Белый выступил на церемонии прощания с комиком Александром Шаляпиным: "Было много шуток и много жен"

Вадим Карасев

В ночь на 25 января 41-летний стендап-комик и актер Александр Шаляпин был найден мертвым в своей московской квартире. Позже выяснилось, что Шаляпин покончил с собой на фоне затянувшейся депрессии и многолетней алкогольной зависимости: эту информацию подтвердила жена Александра Анастасия, которая и обнаружила его тело после возвращения с дачи.

Сегодня на Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания с Александром Шаляпиным, на которой собрались не только его родственники и близкие друзья, но и многие коллеги по работе. В их числе был и комик Руслан Белый, который вместе с Шаляпиным снимался в программе Stand Up на ТНТ.





Александр Шаляпин

Стоя у гроба Шаляпина, Белый выступил с пронзительной речью, напоминающей короткий стендап, с помощью которой смог вызвать добрую улыбку у всех собравшихся даже в столь скорбный момент. Кадры выступления Руслана распространились в сети благодаря журналистам портала Life.

Сане точно понравилось бы, что здесь много телекамер. Я думаю, что у Санька в его короткой жизни всего было много: много татуировок, много классных шуток, много жен. И благодаря его образу жизни много классных историй, которые останутся с нами на пленке, в цифровом эфире. Он многих опередил. В отличие от ряда актеров, которые здесь присутствуют, он снялся в "Бумере". В отличие от комиков, которые сегодня здесь, он выступал в "Крокусе". Спасибо тебе большое! У тебя остались прекрасная дочь, друзья, родственники. И ты вместе с нами. Спасибо Саньку,

— произнес Белый.

В последний путь Александра Шаляпина проводили долгими и громкими аплодисментами.

Известно, что за несколько дней до самоубийства Александр Шаляпин вернулся в Москву из Белгорода, где лечился в реабилитационной клинике от алкогольной зависимости. Один из представителей программ реабилитации, Никита Лушников, в разговоре с журналистами подтвердил, что Александр Шаляпин неоднократно говорил о посещающих его суицидальных мыслях.

Он говорил про самоубийство, у него депрессивное состояние было весь последний год. Постоянно переживал, что к своим годам не добился желаемых профессиональных высот. Хотел внимания, хотел состояться как артист. Саша знал себе цену. Но переживал, что его коллеги пошли дальше и достигли большего,

— приводит слова Лушникова издание Starhit.





Лушников намекнул, что в последнее время у Шаляпина также не складывались отношения с женой Анастасией, с которой он заключил брак в 2018 году. До этого комик был женат дважды, от одного из предыдущих браков у него осталась дочь.





Александр Шаляпин с женой Анастасией