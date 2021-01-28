"Слуги народа" предлагают вернуть старый тариф на электроэнергию

Анастасия Иванова

Народные депутаты предлагают Кабинету министров вернуть льготный тариф на первые 100 кВт/ч электроэнергии для бытовых потребителей.Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной Раде. Его авторами выступили десятки нардепов, преимущественно от "Слуги народа".Так, проектом постановления предлагается "рекомендовать Кабинету Министров принять безотлагательные меры по социальной защите населения от повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги".Нардепы предлагают КМУ совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, рассмотреть возможность:введения госрегулирования тарифов, в частности установления предельных уровней торговой надбавки (наценки) к тарифам на жилищно-коммунальные услуги (тепло, горячую воду, электроэнергию и природный газ);внесения изменений в фиксированные тарифы на электрическую энергию (предлагается установить отдельный тариф на электроэнергию для населения – за объем, потребленный до 100 кВт/ч в месяц);установить отдельный тариф на электрическую энергию, отпускаемую населению для домов, оборудованных отопительными электроустановками, и негазифицированных домов, – за объем, потребленный до 3000 кВт/ч в месяц.