Совфед ратифицировал договор о продлении СНВ-3

Вадим Карасев

Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал соглашение о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Документ поддержали все 148 присутствовавших на заседании сенаторов.

⚡️ Совет Федерации ратифицировал продление договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)



Константин Косачёв: "Договор СНВ-3 продлевается на пять лет и без каких-либо дополнительных условий. Это наша позиция и это наш успех!" pic.twitter.com/psl4cD2fmK

— Совет Федерации (@SovFedInfo) January 27, 2021

Проект закона о ратификации соглашения о продлении СНВ-3 внес в парламент президент России Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, США согласились продлить соглашение на российских условиях: "на 5 лет без предварительных условий, без любых дополнений и каких бы то ни было "довесков".