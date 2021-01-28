Туляк получил 2 года колонии за взлом телевизора

Вадим Карасев

51-летний житель Тулы признан виновным в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, сообщает издание MySlo.

Суд установил, что в ноябре 2017 года мужчина взломал кодировку телевизионного сигнала с помощью пиратского ПО и продлил себе подписку на платные каналы, получив бессрочную возможность смотреть их бесплатно. Центральный районный суд Тулы приговорил его к 2 годам колонии.

Как писал Ruposters, ранее в Германии "героизировали" людей, которые смотрят телевизор и ничего не делают. Социальная реклама должна была побудить граждан оставаться дома в период пандемии и таким образом сдержать распространение коронавируса.