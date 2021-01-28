Учение Васту: 8 основных секторов дома и их связь с вашей жизнью

Вадим Карасев

Васту — это восточное учение, удивительно похожее на фэн-шуй. Это не случайность, ведь Васту является прародителем второго учения, которому следуют многие люди по всему миру. Эксперты рассказали о восьми секторах и их связи с вашей жизнью.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как сделать энергетику дома положительной. Настало время немного расширить свои знания в этой области, обратившись к восточной мудрости.

Определение основных секторов

Всего, как известно, существует четыре стороны света: восток, запад, север и юг. Вкупе с северо-западом, северо-востоком, юго-западом и юго-востоком получается восемь направлений. Они образуют восемь секторов.





Каждый сектор отвечает за определенные сферы жизни. Необходимо правильно обустраивать эти сектора, чтобы позитивная энергетика Вселенной задерживалась в них, прогоняя негатив. Это очень важно, поскольку в таком случае в доме устанавливается приятная атмосфера.

Назначение и связь секторов с вашей жизнью

Юг. Это сектор защиты. Полезно, если он находится рядом с входной дверью, ведь около нее всегда скапливается негативная энергия внешнего мира. Этот сектор нельзя делать перегруженным. В противном случае защита будет рушиться, впуская в дом отрицательные волны. Никогда не ставьте мусор рядом с входной дверью и никогда не заставляйте проход грязной обувью. Когда южный сектор силен, в вашей жизни мало или вовсе нет врагов и недоброжелателей.

Юго-запад. Это сектор вашего статуса в обществе. Данная зона может быть совсем маленькой, но в нее обязательно нужно поместить нечто дорогое — например, поставить статуэтку или повесить картину.

Запад. Это сектор знаний. Его позитивная энергетика отвечает за вашу память, внимательность, стремление к обучению, желание становиться лучше. В этом секторе можно расположить цветы или изображения цветов. Полезно будет хранить в этом секторе книги, ставить там компьютер. Информационные потоки там наиболее активны, поэтому полезно обустраивать там рабочий кабинет.

Северо-запад. Эта часть дома отвечает за вашу связь с миром. Очень хорошо, если там находится гостиная, балкон. В этом секторе преобладает стихия Воздуха, поэтому там не должно быть ничего лишнего. Если это отдельная комната или большая ее часть, лучше убрать оттуда мебель с острыми углами.

Север. В этом направлении находится, пожалуй, один из самых важных секторов дома — финансовый. Не пугайтесь, если там туалет или ванная. Наоборот, это в какой-то степени хорошо, ведь главная стихия сектора — Вода. В северной части дома полезно ставить аквариум, вазы с водой.

Северо-восток. Справа от сектора денег и благосостояния находится сектор духовного развития и детей. Там полезно делать спальню, детскую комнату. Если в северо-восточной части у вас нет больших комнат, то в ней важно сделать некую зону воспоминаний с фотографиями близких. Также там можно обустроить зону молитвы и медитаций.

Восток. Одна из самых важных зон вашего дома — сектор здоровья. В этом секторе дома лучше всего делать кухню. Чистота и порядок в восточной части наиболее важны. Эта зона дома должна быть лучше всего освещена. Там должны быть большие окна и много света. В таком случае все люди, живущие в вашем доме, будут отлично чувствовать себя каждый день.

Юго-восток. Последний сектор — это сектор счастья. В этой зоне концентрируется женская энергия. Там должно быть тепло и уютно. Этот сектор предназначен для отдыха. Им управляет Венера. Там должны преобладать светлые оттенки.