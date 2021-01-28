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Ученые протестируют на людях вакцину от диабета

Ученые протестируют на людях вакцину от диабета

Вакцина от диабета первого типа, разработанная финскими учеными, будет протестирована на людях в городе Турку. Об этом пишет издание Yle.

Первый этап вакцинации пройдет летом, результаты испытаний станут известны к концу года. Ученым предстоит удостовериться в безопасности прививки и отследить иммунный ответ. Если препарат покажет безопасность у взрослых, следующим этапом ее введут детям. Специалисты планируют прививать младенцев с генетической предрасположенностью к развитию диабета первого типа.

Применение такой вакцины может стать важным шагом в профилактике этого грозного заболевания, заявил профессор вирусологии Университета Тампере Хейкки Хюетю. Но должно пройти еще несколько лет, прежде чем доктора смогут уверенно сказать, что препарат эффективен.

Ранее Ruposters писал, что главный внештатный эндокринолог Москвы призвал диабетиков вакцинироваться от коронавируса.

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По материалам: uposters.ru

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