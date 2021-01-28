Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции

Алексей Вольцев

Украина в течение прошлого года набрала 3 балла и заняла 117-е место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2020 (CPI), то есть поднялась на 3 позиции в рейтинге восприятия коррупции.Об этом говорится на сайте Transparency International Ukraine."За 2020 год Украина набрала 3 балла и с 33 баллами заняла 117-е место среди 180 стран. Такие результаты нашего государства в Индексе восприятия коррупции-2020 (CPI).Так же 33 балла за прошлый год набрали Египет, Эсватини (Свазиленд), Непал, Сьерра-Леоне и Замбия", - говорится в сообщении.В то же время лидеры Индекса восприятия коррупции в прошлом году не изменились - это Дания и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов. Отмечается, что в конце списка остаются Сомали (12), Южный Судан (12) и Сирия (14).Как информируют в Transparency International, среди соседей ближайшая к нашей стране Молдова - 34 балла и 115-е место."Так же улучшили свои показатели европейские автократии Беларусь (47 баллов, 63 место) и Россия (30 баллов, 129). РФ остается единственной страной, которую среди соседок, опережает Украину. Не изменили за год свои показатели Венгрия и Румыния - обе страны набрали по 44 балла и занимают 69-е место. В то же время прошлогодние лидера СРІ среди соседей потеряли свои баллы: Словакия - 1 балл, Польша - 2 балла ", - сообщили в организации.Исполнительный директор ТІ Украина Андрей Боровик пояснил, что прежде всего наши баллы в 2020 году выросли благодаря запуску Высшего антикоррупционного суда и перезапуску Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции."Так же на положительных результатах Украины в прошлом году отразились антикоррупционные изменения, внедренные во время" турборежима" Верховной Рады IX созыва и работа предыдущего правительства», - рассказал он.Отмечается, что к началу 2020 года ТІ Украина предоставила 5 рекомендаций для снижения уровня коррупции в нашем государстве, однако ни одна из них не была выполнена полностью, две были выполнены частично, а три не выполнены вообще.В организации сообщают, что в этом году они сформировали рекомендации, приоритетное выполнение которых однозначно повысит эффективность борьбы с коррупцией в Украине.Так, в ТІ Украина рекомендуют: ввести прозрачное и подотчетное управление публичными активами и гарантировать дальнейшее развитие сферы закупок; обеспечить независимость и способность антикоррупционной инфраструктуры; сформировать профессиональную и независимую судебную власть.Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, СРІ) - показатель, который с 1995 года рассчитывается международной организацией Transparency International. Сама организация не проводит собственных опросов. Индекс рассчитывают на основе 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров. Для определения оценки Украины использованы 9 источников.Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. В частности, минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.