Украина вновь просит Боснию вернуть ей икону для Лаврова

Вадим Карасев

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич в очередной раз попросил власти страны передать официальному Киеву икону, которая была подарена главе МИД России Сергею Лаврову, а затем возвращена им обратно.

Дипломат встретился с главой МИД Боснии и Герцеговины и обсудил с ним возможность приезда в Сараево украинских экспертов и "содействие в доступе к украинской иконе". Боснийский главный прокурор Гордана Тадич в свою очередь заверила, что в деле "проведено большое количество следственных действий".

З Головним прокурором Боснії і Герцеговини Г.Тадіч обговорили питання про взаємодію обох сторін у справі ікони. Головний прокурор запевнила, що у цій справі проведено велику кількість слідчих дій. pic.twitter.com/y0GufWHD7k

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) January 28, 2021

Как сообщал Ruposters, 300-летняя икона стоит около 12,5 млн евро. Считается, что она хранилась в боснийском банке Banke Srpske до его банкротства, по другой версии – ее вывезли из Луганска во время боевых действий. Украинцы настаивают, что она принадлежит им, поскольку на ней есть печать Минкульта УССР.