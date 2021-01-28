Уличный стиль знаменитости: Белла Хадид в пестром полосатом костюме в Париже

Вадим Карасев

Скучать в последние дни парижским репортерам явно не приходится, так как в город на Неделю высокой моды приехали знаменитости. Вчера состоялся самый звездный показ — на подиум Fendi вышли Белла Хадид, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Кара Делевинь, Кристи Тарлингтон и Деми Мур. Голливудская актриса, впрочем, запомнилась публике не столько модным образом, сколько изменениями в лице, которые было сложно не заметить.

Ну а вот если уж следить именно за модными образами, то тут не стоит упускать из вида Беллу Хадид. Если другие участницы вчерашнего показа сегодня, кажется, предпочли отдохнуть в отеле (в хронику, по крайней мере, они пока не попали), то вот Белла отправилась на прогулку. Как всегда, в эффектном наряде.





Белла Хадид

На этот раз модель выбрала полосатый кашемировый костюм The Elder Statesman и пуховик Prada, который в этом сезоне стал самой модной верхней одеждой. Образ Белла дополнила солнцезащитными очками Vogue Eyewear и пестрыми пластиковыми бусами.









Ну а вчера после показа фотографы дожидались выхода всех звезд. Все внимание было приковано к супермоделям 90-х — Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл, которые с удовольствием позировали вместе.

Если Кристи предпочла более классический образ с брюками и пальто, то вот Наоми своим примером показала, как смело сочетать разные стили. Так, к кроссовкам Nike она подобрала сумку Hermes, а пеструю юбку надела поверх брюк. Завершала образ кожаная куртка Givenchy.





Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл









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