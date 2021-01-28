В Алтайском крае отремонтируют девять школьных спортзалов
Сегодня, 11:30 Анастасия Иванова
Девять школьных спортзалов в 2021 году будет отремонтировано в Алтайском крае в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», сообщает Министерство образования и науки региона.
Капитальный ремонт спортзалов пройдет в образовательных учреждениях Быстроистокского, Волчихинского, Ключевского, Локтевского, Рубцовского, Табунского, Тальменского, Троицкого и Смоленского районов.
На обновление спортзалов выделено более 39 миллионов рублей.
В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», отремонтировано восемь школьных спортивных залов.
По материалам: edu.ru