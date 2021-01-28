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В Алтайском крае отремонтируют девять школьных спортзалов

В Алтайском крае отремонтируют девять школьных спортзалов

Девять школьных спортзалов в 2021 году будет отремонтировано в Алтайском крае в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», сообщает Министерство образования и науки региона.

Капитальный ремонт спортзалов пройдет в образовательных учреждениях Быстроистокского, Волчихинского, Ключевского, Локтевского, Рубцовского, Табунского, Тальменского, Троицкого и Смоленского районов.

На обновление спортзалов выделено более 39 миллионов рублей.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», отремонтировано восемь школьных спортивных залов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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