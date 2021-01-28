В Амурской области создадут первый Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов

Алексей Вольцев

В 2021 году по нацпроекту «Образование» в Приамурье создадут Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов. На эти цели выделено 11 миллионов рублей. Средства будут направлены на закупку мебели, презентационного оборудования, оборудования для проведения видео-конференц-связи, вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Амурской области.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов призван стать, в первую очередь, диагностическим учреждением, где учитель сможет оценить свои навыки и определить профессиональные дефициты.

Площадь центра составит 600 квадратных метров. Пространство планируется организовать очень функционально. Там будут аудитории, лектории, медиатека, помещения для проектной деятельности и групповой работы (коворкинг), преподавательская, виртуальные лаборатории.

Ежегодно в амурском Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников смогут обучаться до 10% от общей численности учителей области: сегодня их насчитывается 7877 человек, из которых больше половины имеют высшую квалификационную категорию. Услугами центра можно будет пользоваться бесплатно.