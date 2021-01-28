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В Башкортостане начинают работу два мобильных «Кванториума»

В Башкортостане начинают работу два мобильных «Кванториума»

В Республике Башкортостан начинают свою работу два мобильных технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Работа ведется в рамках реализации нацпроекта «Образование» с привлечением средств федерального и регионального бюджетов.

В образовательных программах примут участие более 2 тысяч школьников из 12 районов республики: Аургазинского, Архангельского, Бакалинского, Калтасинского, Балтачевского, Чекмагушевского, Зилаирского, Шаранского, Аскинского, Куюргазинского, Белокатайского, Дуванского.

Ребята смогут заниматься на высокотехнологичном оборудовании, изучать информационные технологии, виртуальную и дополненную реальность, геоинформатику, промышленный дизайн и робототехнику, научиться управлять беспилотными летательными аппаратами.

С октября по декабрь педагоги мобильного технопарка обучали детей из сельских школ дистанционно, а с января по май будут проводиться выездные практические занятия.

Первый мобильный «Кванториум Башкортостана» начал свою работу на базе школы № 3 села Толбазы Аургазинского района, второй – в деревне Тереклы Архангельского района.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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