В Чехии заинтересовались российской вакциной от Covid-19

Лидия Мартынова

В Чехии может быть приостановлено введение первичных доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech. Об этом 27 января сообщила официальный представитель Минздрава республики Барбора Петерова.

«В республике не хватает вакцины. Из-за её недостатка мы рекомендовали краевым координаторам процесса вакцинации с сегодняшнего дня на две недели прекратить проводить процедуры первичных прививок от коронавируса и сосредоточиться только на проведении повторных», — сказала она.

При этом в чешском Минздраве уточнили, что решение будут принимать координаторы на местах.

Напомним, с 5 октября 2020 года в Чехии действует режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого ограничена общественная жизнь. Открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки, магазины с товарами для детей и канцтоварами. Кроме того, с 21.00 до 5.00 действует комендантский час, а в общественных местах разрешены встречи не более чем двух человек. Для борьбы с коронавирусом в Чехии была начата вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech. Однако в настоящее время в стране начались дебаты о возможной закупке российской вакцины «Спутник V», так как началось резкое снижение поставок западных вакцин, что повлекло за собой нарушение национального графика вакцинации.