В Днепропетровске учит малышей русофобии педагог с русской фамилией

Лидия Мартынова

Уроки ненависти к России и русским в младших классах школы № 137 города Днепра (Днепропетровск) ведет педагог младших классов Виктория Жданова — человек с типично русской фамилией, ранее не ходившая ни на какие «майданы».

«Она учит, что русский язык — это язык врагов, разговаривать на русском — поддерживать убийц украинцев, что в Украине существует только один украинский язык и только одна титульная украинская нация. Много еще чего рассказывали другие дети, например, что в Крыму — враги, в России — враги, что россияне убивают украинцев», — сообщают про Жданову родители учеников, у которых она ведет уроки.

По словам родителей, вместо математики или письма первоклассники на уроках у Ждановой проходят сплошную политинформацию в духе ОУН-УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ).

«Дети 7−8 лет про Сталина уже знают столько ужасов благодаря этому учителю», — сообщают жители Днепра.

Любовь к родной стране Украине для малышей благодаря Ждановой — сплошная ненависть к России и русскому народу, говорят родители.

Днепровчан особенно возмущает, что Жданова на своих уроках и в общении с собой запрещает говорить на русском языке. Днепр — исторически многонациональный город, где элитой были русские и евреи, русский там до сих пор — язык преподавания в школах и межнационального общения. Такие известные уроженцы Днепра, как Леонид Кучма и Юлия Тимошенко, в быту говорят на русском. Тимошенко вообще выучила украинский в зрелом возрасте, когда пошла в политику. Даже житель Днепра Дмитрий Ярош, экс-главарь «Правого сектора» (организация, запрещенная в РФ), несмотря на западноукраинскую фамилию, вырос в русскоязычной семье, где читали книги и смотрели фильмы на русском. Украинский язык Ярош начал осваивать только в 1990-х годах, после своих поездок в Чечню в составе запрещенной в России УНА-УНСО. Замечено, что, когда бывший главный правосек нервничает, он машинально переходит с украинского на русский. Психологически это значит: Ярош может по сто раз на дню твердить на украинском, как он ненавидит Россию и русских, но думает он все равно на русском.

В общении с родителями учеников в соцсетях Жданова изъясняется на украинском типичным языком агиток «Правого сектора» или «Нацкорпуса»:

«Везде — в том числе на уроках математики и физкультуры, на улице и дома — украинский школьник с детства должен говорить только на украинском языке. Говорить на украинском — поддерживать свое государство в войне против российских оккупантов. Кто не хочет говорить на украинском, тот игнорирует „Закон о языке“, поддерживает врага».

В общемировой практике считается, что учитель младших классов — особый педагог, для которого воспитание ребенка достойным человеком является высшей ценностью. Такой педагог должен жить любовью к детям всех национальностей. Идеал такого педагога — Януш Корчак, не деливший детей на евреев, поляков, русских или украинцев. На Facebook-странице Виктории Ждановой нет цитат из Корчака, Яна Амоса Коменского и других корифеев европейской педагогики. Зато там пиршество идеологии «Правого сектора», «Тризуба имени Степана Бандеры» и других запрещенных в России организаций. Практически каждый день Жданова устраивает в своем Facebook «пятиминутки ненависти» — публикует новости, что такой-то «киборг» «героически погиб от рук русских оккупантов» в «АТО».

Учитель, который вместо своего предмета учит детей нацизму и ненависти, не имеет права работать учителем. Это общеевропейское требование, действующее до сих пор на Украине. Днепровчане требуют от руководства школы уволить Жданову, которую между собой иначе как «бандеровской тварью» и не называют. Но директор школы № 137 заступается за Жданову.

«Что учитель говорит неправильно? Кто будет отрицать, что у нас седьмой год идет война? На востоке до сих пор стреляют и гибнут герои. То, что преподаватель прививает любовь к украинскому языку, я считаю, это плюс», — заявила директор школы местным СМИ.

Зовут директора Ирина Гайдар. Гайдар — уж точно не украинская фамилия. Автор «Тимура и его команды» взял себе этот псевдоним, когда служил в 18 лет командиром полка особого назначения в Хакасии. Гайдар — искаженное от хакасского «хайдар», местоимения «куда». Фамилия Гайдар весьма распространена в Днепропетровске, но носители этой фамилии не приходятся родней ни Аркадию Гайдару, ни его потомкам. Считается в городе, что хоть фамилия тюркская, но ее носители имеют еврейское происхождение.

Муж учительницы-бандеровки Ждановой, русский житель Днепра, завербовался «убивать москалей» в «АТО», откуда уже не вернулся живым.

«Я видел войну на Донбассе не только в СМИ. Было дело, возил гуманитарную помощь в народные республики на машине, общался там с местными жителями. Изучаю ситуацию на Украине как независимый исследователь, общаюсь с ее гражданами, людьми, которые хорошо знают ситуацию. Из этих бесед я понял: самый лютый бандеровец получается из русского, а вовсе не из украинца. Такой русский — бывший русский, вырусь, манкурт. Чтобы доказать, что он свой, он будет убивать своих братьев и сестер, разжигать ненависть к Родине, которую он предал. Для понимания того, что такое вырусь, не надо и ездить на Украину. Российской Федерации, увы, достаточно. Те русские, которые спят и видят, что режим Владимира Путина вот-вот свергнут прозападные „революционеры“ и нынешняя Россия рухнет, — вырусь, те же бандеровцы. Вырусью являются русские по фамилиям люди, которые, трактуя межнациональные стычки и конфликты внутри России, всю вину за них вешают только на русский народ», — сказал корреспонденту ИА Newstes общественный деятель Арсений Райский, уроженец Москвы.