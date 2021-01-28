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В феврале в школах Москвы стартуют соревнования «Великолепная семерка 2.0»

В феврале в школах Москвы стартуют соревнования «Великолепная семерка 2.0»

В феврале в столичных школах стартуют командные соревнования «Великолепная семерка 2.0», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Организатором конкурса является Московский центр «Патриот.Спорт». Специально для проекта обучающие видеоролики запишут спортсмены мини-футбольного клуба «Спартак».

Соревнования по жонглированию футбольным мячом пройдут для учеников 6–11-х классов. 1 февраля начнется турнир среди 10–11-х классов, в марте состязания пройдут для 8–9-х классов, а в апреле свое футбольное мастерство покажут 6–7-е классы.

«Совместно с мини-футбольным клубом «Спартак» мы впервые провели соревнования «Великолепная семерка» в декабре прошлого года. В них приняли участие более 1,4 тысячи учеников 1–5-х классов. Юные футболисты каждой четвертой столичной школы стали участниками этого конкурса. Были установлены и первые рекорды: конкурсанты из школы № 1619 в течение одной минуты ударили по мячу 652 раза. В 2021 году мы организуем турниры для ребят 6–11-х классов. Уверен, что среди учеников старшей и средней школы любителей футбола окажется еще больше!» – сообщил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

В каждой из возрастных групп соревнования пройдут в два этапа. Для участия в отборочном этапе необходимо записать видеоролик, в котором участники команды в течение одной минуты должны жонглировать футбольным мячом. В финал пройдут команды, выполнившие максимальное количество повторений.

# Общество
По материалам: edu.ru

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