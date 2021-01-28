В Иркутской области обсудили реализацию регионального проекта «Современная школа»

Алексей Вольцев

В Иркутской области проанализировали реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2020 году.

За этот период были созданы 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России на базе сельских школ и малых городов, и сегодня общее количество таких центров достигает 102, в них обучаются 38,8 тысячи школьников, уточняет пресс-служба регионального Министерства образования.

В рамках проекта функционируют межрегиональные интерактивные площадки по развитию метакомпетенций обучающихся и работников образования центров «Точка роста».

В образовательных организациях обновляется материально-техническая база, педагоги и обучающиеся привлекаются к наставнической деятельности, школы взаимодействуют с социальными партнерами и создают новые ресурсы для развития компетенций учащихся и учителей.

В ходе реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» получено разрешение на ввод в эксплуатацию школы на 1275 мест в рабочем поселке Маркова Марковского муниципального образования Иркутского района (ввод запланирован на апрель 2021 года) и школы на 725 учащихся в селе Хомутово Иркутского района (ввод запланирован на 1 февраля 2021 года).