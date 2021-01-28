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В Кемеровской области создана спортивная лига дошкольников

В Кемеровской области создана спортивная лига дошкольников

В Кемеровской области стартовал областной проект «Кузбасская дошкольная лига спорта», посвященный 300-летнему юбилею региона. Проект разработан Министерством образования и науки Кузбасса и Министерством физической культуры и спорта Кузбасса.

Основная программа включает командные соревнования по шахматам, шашкам, общефизической подготовке, а также «Веселые старты» и три вида эстафет: «Змейка», «Пингвины», «Сцепка вагонов». Дошкольники также смогут представить свои рисунки на конкурс «Кузбасс спортивный» или творческие выступления в разных жанрах на тему «В здоровом теле – здоровый дух!».

Соревнования проходят в три этапа. Первый состоится в детских садах региона, второй и третий пройдут в режиме онлайн – жюри будет оценивать видеозаписи выступлений дошкольников.

Сезон соревнований планируется завершить в середине апреля. Лучшие команды получат почетные дипломы и призы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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