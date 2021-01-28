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В Кировской области организовали виртуальный тур по образовательному учреждению

В Кировской области организовали виртуальный тур по образовательному учреждению

В Кировской области организовали первый виртуальный тур по образовательному учреждению, сообщает Министерство образования Кировской области.

Колледж промышленности и автомобильного сервиса на протяжении четырех месяцев занимался созданием масштабного виртуального тура. В нем представлены все направления подготовки колледжа в формате 3D-визуализации. Виртуальный тур разработан колледжем для школьников, абитуриентов и их родителей в качестве профориентационного материала, а также для работодателей и всех заинтересованных в знакомстве с образовательным процессом.

«В современных условиях все образовательные организации вынуждены проводить дни открытых дверей в онлайн-формате. Виртуальный тур значительно расширяет наши возможности. У абитуриентов со всей области появляется возможность, не приезжая в Киров, познакомиться с процессом обучения в колледже. Проект разработан с нуля, продуманы все нюансы, включая аудиосопровождение, которое помогает гостям виртуальной экскурсии понять, куда они заходят и что перед собой видят», – отметил директор колледжа Алексей Лаптев.

Благодаря виртуальному туру можно не только увидеть аудитории и мастерские, в которых проходит образовательный процесс, но и более детально познакомиться с материально-техническим оснащением колледжа. Виртуальная экскурсия доступна к просмотру на любых персональных устройствах, в том числе мобильных, при наличии интернета.

Первый заместитель председателя Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов отметил, что в конце 2020 года для музейно-выставочного центра системы образования и воспитания Кировской области была разработана виртуальная программа знакомства с профессиями отдельных отраслей, таких как машиностроение, сельское хозяйство, строительство, медицина.

«Правильно, что организации образования берут на вооружение самые современные разработки. По такому пути должны пойти и другие колледжи и техникумы области, чтобы у школьников была возможность познакомиться с профессиями и специальностями, по которым ведется подготовка в образовательных организациях Кировской области, не приезжая для этого в образовательные организации», – сказал Курдюмов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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