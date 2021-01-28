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В Китае раскрыли секрет победы над COVID-19 в мегаполисах

В Китае раскрыли секрет победы над COVID-19 в мегаполисах

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Грамотная планировка мегаполиса и система разделения жилых районов на общины помогли эффективно бороться с коронавирусом. Об этом рассказал в интервью ресурсу «Синьцзинбао» представитель администрации Шанхая Чжоу Ханьмин.

По мнению чиновника, коронавирус стал серьёзнейшим вызовом для систем управления мегаполисов за последнее время. Города столкнулись с большим количеством ранее неизвестных проблем, неподготовленными оказались некоторые системы жизнеобеспечения. На начальных этапах властям не всегда и не полностью удавалось учитывать разумные интересы горожан при выработке мер борьбы с COVID-19.

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Однако по мере того, как человечество и Китай ближе «знакомились» с коронавирусом, стало приходить понимание, какие барьеры нужно воздвигать на его пути в крупных городах, а какие ограничения избыточны. С управленческой точки зрения ключевую роль, как оказалось, играет грамотная планировка мегаполиса. Речь идёт о наличии в каждой из его структурных единиц всех необходимых учреждений, прежде всего, медицинских, считает Ханьмин.

Во-вторых, свою безусловную эффективность в борьбе с коронавирусом доказала система разделения жилых районов города на общины. Каждая из них имеет свои чёткие границы, а также штат персонала, занимающегося в обычных условиях рутинной работой, но при возникновении экстренной ситуации принимающего на себя функции «чрезвычайных» управляющих жизнью микрорайона. Такая модель позволяет оперативно выделять зоны эпидемического риска, изолировать потенциальных носителей инфекции, не нарушая при этом нормального ритма жизни остальных горожан, объяснил чиновник.

Для того чтобы избежать возможных эксцессов со стороны управляющих общинами, их права и обязанности должны быть чётко прописаны в законе, который оградит граждан от возможного произвола, уточнил Ханьмин.

Ранее сообщалось, что вспышка COVID-19 в Китае привела к тому, что на территории как минимум 11 регионов трёх китайских провинций де-факто введён режим локдауна.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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