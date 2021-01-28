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В Коми за три года появятся 43 «земских учителя»

В Коми за три года появятся 43 «земских учителя»

В Коми за три года появятся 43 «земских учителя», сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

На сегодняшний день в рамках программы «Земский учитель» в сельских школах республики работают 16 учителей. Это педагоги по самым востребованным предметам: математика, русский язык и литература, иностранный язык, история, обществознание, а также учитель начальных классов.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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