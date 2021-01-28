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В Лионе обнаружены трубы римского водопровода

В Лионе обнаружены трубы римского водопровода

Во время археологических раскопок перед новым строительством в районе Пуант-дю-Жур в Лионе обнаружились деревянные трубы акведука римских времен. Две параллельные трубы были проложены древними строителями в тоннеле на глубине около трех метров. Трубы сильно повреждены, но общая протяженность уцелевших секций составляет не менее 25 метров.

Римская колония Лугдун была основана в 43 году до н. э., унаследовав имя существовавшего там ранее поселения галльского племени сегусиавов. Находившийся на пересечении речных и сухопутных торговых путей город быстро рос и в 27 году нашей эры стал столицей провинции — Лугдунской Галлии, а фактически — центром всех римских владений в Галлии.

Для снабжения города водой были построены четыре акведука. Найденный сейчас фрагмент относится ко второму по времени постройки и по длине акведуку Лугдуна, по которому в город поступали воды реки Изерон. Изеронский акведук, начало строительства которого относится к 9 году до н. э., был технически самым сложным в городе. Он был единственным разветвленным из четырех городских акведуков, а для пересечения сложного рельефа местности строители акведука соорудили два дюкера с промежуточным резервуаром для воды между ними. Остатки мощных опор этого резервуара сохранились возле города Крапон и теперь признаны историческим памятником. По расчетам современных исследователей, изеронский акведук доставлял в город от 12 до 15 тысяч кубометров воды в сутки.

Найденные трубы были сделаны из больших дубовых стволов. Внутренний их диаметр составлял около 15 сантиметров. Чтобы сделать их максимально водонепроницаемыми, поверх дерева строители сделали оболочку из глины. Дендрохронологический и радиоуглеродный анализ древесины подтверждает, что трубы были положены в начале I века. Также при раскопках была найдена монета времен Августа.

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По материалам: polit.ru

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