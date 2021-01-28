В Новосибирске наградили победителей конкурса «Уроки мужества»

Лидия Мартынова

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук вручил награды коллективу Вечерней (сменой) школы № 8 города Новосибирска, ставшей победителем Второго международного конкурса «Уроки мужества» в 2020 году.

Из 291 работы, представленной участниками конкурса из разных регионов, в финал прошли 14 лучших постановок. Коллектив МКОУ города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 8», функционирующего на территории ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по Новосибирской области, одержал победу с театрализованной постановкой «Боевые подруги» в номинации «Театральная постановка», уточняется в информационном релизе Министерства образования Новосибирской области.

«Этот конкурс был очень важен, поскольку в прошлом году мы отмечали 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Установление исторической памяти, привитие основ, знаний о Великой Отечественной войне – один из важнейших столпов нашей системы воспитания. Я благодарен вам за то, что в нашем профессиональном сообществе есть такие педагоги», – отметил министр образования Новосибирской области на встрече с победителями.

Международный конкурс «Уроки мужества» направлен на разработку новых методик и практик патриотического воспитания и обучения школьников, развитие творческой деятельности по обновлению содержания образования, рост профессионального мастерства педагогических работников школ.