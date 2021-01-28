В Перми загорелся завод по производству пороха — видео

Анастасия Иванова

На Пермском пороховом заводе сегодня, 28 января, произошел пожар. Трое пострадавших госпитализированы в ожоговый центр, информирует Минздрав региона.

Пожар начался примерно в 8.30 утра. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Тушением занимались 69 человек, было задействовано 16 единиц техники. В 9.22 пожарным удалось победить пламя.

Пострадали трое мужчин, скорая увезла их в ожоговый центр.

Выяснением причин происшествия занимаются работники Следственного комитета.

Пермский пороховой завод — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Он существует с 1934 года. Предприятие занимается изготовлением зарядов и воспламенителей к ракетным двигателям в рамках государственного оборонного заказа и договоров военно-технического сотрудничества.



