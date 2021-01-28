В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Вадим Карасев

Вчера вечером в сети появилась первая фотография 30-летней Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы. Напомним, о новой роли актрисы — принцессы Уэльской в фильм Пабло Ларраина "Спенсер" — стало известно в прошлом году.

Фильм снимается по сценарию, написанному создателем "Острых козырьков" Стивеном Найтом, и будет посвящен одному уикэнду из жизни принцессы Дианы. Тогда она проводила рождественские каникулы в 1991 году с королевской семьей в поместье Сандрингем в Норфолке и приняла решение о расставании с принцем Чарльзом.





Кристен Стюарт

Съемки будут проходить в Германии и Великобритании, а выпуск фильма ожидается осенью 2021 года. В 2022 году исполнится 25 лет со дня смерти Дианы.

Это погружение в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни. Это мучительное усилие для нее — вернуться к себе, сложить все эти части, начиная с имени — Спенсер, поскольку Диана пытается держаться за то, что значит для нее это имя, что за ним стоит,

— рассказала о роли сама Стюарт.





Принц Чарльз и принцесса Диана

Актриса также призналась, что при подготовке к роли работала с тренером по диалектам, чтобы добиться британского произношения и похожих интонаций в голосе.

На этот раз Кристен получила больше поддержки от пользователей сети, которые, похоже, оценили перевоплощение Стюарт.

Она выглядит в точности как Диана!

Все в этом проекте просто кричит о том, что Кристен Стюарт получит премию "Оскар". И я поддерживаю это!

— написали комментаторы.





Изначально, кстати, новость о том, что Кристен сыграет принцессу Диану вызвала скорее скептические отклики.

Первым новостью поделился блогер Marineshta.