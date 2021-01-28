Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Вчера вечером в сети появилась первая фотография 30-летней Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы. Напомним, о новой роли актрисы — принцессы Уэльской в фильм Пабло Ларраина "Спенсер" — стало известно в прошлом году.

Фильм снимается по сценарию, написанному создателем "Острых козырьков" Стивеном Найтом, и будет посвящен одному уикэнду из жизни принцессы Дианы. Тогда она проводила рождественские каникулы в 1991 году с королевской семьей в поместье Сандрингем в Норфолке и приняла решение о расставании с принцем Чарльзом.


Кристен Стюарт

Съемки будут проходить в Германии и Великобритании, а выпуск фильма ожидается осенью 2021 года. В 2022 году исполнится 25 лет со дня смерти Дианы.

Это погружение в эмоциональное представление о том, кем была Диана в поворотный момент в ее жизни. Это мучительное усилие для нее — вернуться к себе, сложить все эти части, начиная с имени — Спенсер, поскольку Диана пытается держаться за то, что значит для нее это имя, что за ним стоит,

— рассказала о роли сама Стюарт.


Принц Чарльз и принцесса Диана

Актриса также призналась, что при подготовке к роли работала с тренером по диалектам, чтобы добиться британского произношения и похожих интонаций в голосе.

На этот раз Кристен получила больше поддержки от пользователей сети, которые, похоже, оценили перевоплощение Стюарт.

Она выглядит в точности как Диана!

Все в этом проекте просто кричит о том, что Кристен Стюарт получит премию "Оскар". И я поддерживаю это!

— написали комментаторы.


Изначально, кстати, новость о том, что Кристен сыграет принцессу Диану вызвала скорее скептические отклики.

Первым новостью поделился блогер Marineshta.

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Хранившимся в запаснике музея жукам-усачам оказалось более трех тысяч лет
Хранившимся в запаснике музея жукам-усачам оказалось более трех тысяч
В Алтайском крае отремонтируют девять школьных спортзалов
В Алтайском крае отремонтируют девять школьных спортзалов
В Амурской области создадут первый Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов
В Амурской области создадут первый Центр непрерывного повышения
В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
Астрологические тенденции февраля 2021 года: коротко о главных событиях месяца
Астрологические тенденции февраля 2021 года: коротко о главных
В Чехии заинтересовались российской вакциной от Covid-19
В Чехии заинтересовались российской вакциной от Covid-19
Совфед ратифицировал договор о продлении СНВ-3
Совфед ратифицировал договор о продлении СНВ-3
В Перми загорелся завод по производству пороха — видео
В Перми загорелся завод по производству пороха — видео
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук и другие на премьере фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук и другие на
Знаки Зодиака: самая сильная черта по жизни
Знаки Зодиака: самая сильная черта по жизни
Политсоветники «нормандской четверки» договорились договариваться дальше
Политсоветники «нормандской четверки» договорились договариваться
Ученые протестируют на людях вакцину от диабета
Ученые протестируют на людях вакцину от диабета

Топ на сегодня

В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день испытаний конкурса «Учитель года России – 2020»
В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день
Утверждена программа взаимодействия Ульяновского педуниверситета и регионального Министерства просвещения и воспитания
Утверждена программа взаимодействия Ульяновского педуниверситета и
Управленческий тренажер теперь доступен в формате индивидуальных и групповых сессий для работников образовательной сферы
Управленческий тренажер теперь доступен в формате индивидуальных и
Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года
Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
Сергей Кравцов ответил на вопросы членов Совета Федерации в рамках «правительственного часа»
Сергей Кравцов ответил на вопросы членов Совета Федерации в рамках

Еще по теме

Кристен Стюарт рассказала, как готовится к роли принцессы Дианы
В Лондоне скончалась мачеха принцессы Дианы
Англичане высказались против того, чтобы леди Диану играла американка
Платья принцессы Дианы продали за 326 тысяч долларов