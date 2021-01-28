В Удмуртии стартовал конкурс «Театральная мозаика»

Влада Некрасова

В Удмуртии стартовал республиканский онлайн-конкурс «Театральная мозаика», сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

К участию приглашаются самодеятельные детские театральные коллективы образовательных учреждений республики, в которых реализуют адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Коллективы могут представить свои работы по трем направлениям: «Драматическая постановка», «Музыкальный театр», «Кукольный театр».

Каждая образовательная организация выставляет на конкурс один номер продолжительностью не более 15 минут.

Видеозаписи и заявки с 1 по 19 марта следует направить на электронную почту [email protected].

Итоги конкурса будут подведены на итоговом мероприятии 6 апреля.

Подготовку и проведение конкурса осуществляет школа № 79 города Ижевска для детей с ограниченными возможностями здоровья.