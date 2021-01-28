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В Украине задержали хакеров, которые обокрали банки ЕС и США на $2,5 млрд

В Украине задержали хакеров, которые обокрали банки ЕС и США на $2,5 млрд
В Украине разоблачили и заблокировали деятельность транснациональной хакерской преступной группировки. Участники этой группировки распространяли самое опасное и самое стойкое вирусное программное обеспечение - "EMOTET".

Об этом сообщили в Нацполиции и Офисе генпрокурора.

В частности, в спецоперации принимали участие правоохранительные органы Германии, США, Великобритании и Нидерландов.

Преступники присылали электронные письма в виде предупреждения о безопасности учетной записи, приглашения на вечеринку, или даже предостережения относительно распространения COVID-19. Хакеры распространяли вирус путем спам-рассылок, через документы Word, Excel и др. Серверы вирусного ПО находились в десятках стран мира.

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“Проникнув в программное обеспечение, вирус использовал “инфицированную” технику для дальнейшей рассылки, а также устанавливал на устройство дополнительные вирусы. В результате вредоносное программное обеспечение похищало персональные данные пользователей, в том числе пароли, логины, историю браузера, платежные и банковские данные и тому подобное. В дальнейшем злоумышленники перечисляли деньги на свои подконтрольные счета”, – сообщили в Нацполиции.

Сейчас задержаны двое граждан Украины, которые обеспечивали распространение вируса. Подтверждено, что они нанесли ущерб банкам и финансовым учреждениям США и Европы на 2,5 миллиарда долларов.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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