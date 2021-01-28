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В Ульяновске завершился финансовый марафон #ФинДетСад

В Ульяновске завершился финансовый марафон #ФинДетСад

В Ульяновске завершился III этап финансового  марафона #ФинДетСад, посвященного приобщению детей дошкольного возраста к миру финансов, сообщает пресс-служба Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова.

Проект организован базовой кафедрой вуза – детским садом № 242 «Садко».

Тема очередного, третьего этапа марафона #ФинДетСад – «Реализация региональной модели приобщения детей дошкольного возраста к миру финансов: опыт лучших практик».

Опытом по формированию основ финансовой культуры детей младшего возраста поделились педагогические работники дошкольных организаций региона: детского сада № 49 «Жемчужинка» г. Димитровграда, детского сада № 115 «Гномик», детского сада № 10 «Ивушка», детского сада № 242 «Садко» г. Ульяновска.  

Заведующая кафедрой Волгоградского социально-педагогического колледжа Ирина Назарова представила свою разработку на тему особенностей образовательного курса по финансовой грамотности для дошкольников «Приключение кота Белобока, или Экономика для малышей».      

В феврале и апреле 2021 года в рамках очередного этапа Финансового марафона #ФинДетСад состоится цикл онлайн-семинаров, где будут представлены педагогические практики регионов в области обучения детей дошкольного возраста финансовой грамотности.

# Общество
По материалам: edu.ru

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