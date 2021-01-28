В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день испытаний конкурса «Учитель года России – 2020»

Лидия Мартынова

Семь групп экспертов межпредметного жюри на площадке школы № 55 «Долина знаний» в Волгограде продолжают оценивать методические наработки финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в рамках испытания «Методическая мастерская», сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

В этом году каждая группа жюри включает девять экспертов и формируется на межпредметной основе. В состав группы входит не менее одного эксперта, специализирующегося на предмете, преподаваемом конкурсантом, а также один специалист в области педагогической психологии.

«На конкурсе сегодня не только молодые, но и опытные учителя с очень интересными проектами. Готовиться к конкурсу нужно, но очень часто перегруженность идёт не на пользу конкурсанту, лишает его самобытности», – поделилась своим мнением Людмила Левина, член большого жюри конкурса, главный редактор журнала «Химия в школе», кандидат педагогических наук, почётный работник общего образования РФ, председатель Ассоциации учителей и преподавателей химии.

По её словам, на методическом семинаре участник может рассказать о своих идеях, наработках и узнать мнение экспертов.

«Очень правильно, что в программе первым испытанием идёт «Методическая мастерская». Участник представляет свой опыт, а жюри может сравнить потом, стал ли урок подтверждением методического семинара», – добавила Людмила Левина.

В рамках «Методической мастерской» конкурсанты демонстрируют методическую компетентность и делятся своим опытом обучения и воспитания. В течение 15 минут финалисты в тезисной форме излагают свои методические подходы к организации процесса обучения и воспитания. Затем в течение 10 минут педагоги отвечают на вопросы членов жюри.

Во время этого испытания оцениваются актуальность и результативность, научная корректность и методическая грамотность (в том числе в использовании электронных средств обучения), информационная, коммуникативная и языковая культура.

«Конкурс – это повышение квалификации, которое начинается с того момента, когда педагог приступает к самоанализу, потому что в обычной жизни ему не хватает времени остановиться и оглянуться. Конкурс даёт возможность переосмыслить то, что уже сделано. Тут и начинается профессиональное самосовершенствование», – уверена Людмила Левина.

28 января для 85 финалистов начнётся конкурсное испытание «Урок», после которого будут определены 15 лауреатов. По итогам конкурсных испытаний следующего этапа («Классный час» и «Мастер-класс») жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Финальное мероприятие пройдёт 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. В результате из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.