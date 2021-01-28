Великобритания присоединится к "азиатскому НАТО"

Вадим Карасев

Власти Великобритании намерены присоединиться к альянсу QUAD – Четырехстороннему диалогу по безопасности, куда входят США, Австралия, Япония и Индия. Как сообщает The Spectator, это может произойти уже в ближайшие годы.



По словам будущего куратора азиатской политики в американской администрации Курта Кэмпбелла, Вашингтон поддержит эту инициативу с целью "компенсировать подъем Китая". Британия также будет активно работать в таких сферах, как защита прав уйгурских мусульман и обеспечение свобод Гонконга.

"К огромному облегчению в дипломатических кругах, новая администрация США и Лондон взяли хороший старт", – отмечается в статье.

В свою очередь источники The Telegraph по крайней мере не опровергли подобную инициативу. Войдет ли официальный Лондон в альянс, станет известно в ближайшие месяцы.

Как сообщал Ruposters, ранее посол Великобритании в Штатах Карен Пирс призвала не допустить, чтобы Россия и Китай вышли победителями из пандемии коронавируса. КНР не должна диктовать мировые стандарты, а Москва не может навязывать Западу конкуренцию, считает дипломат.