"За мной ухаживают миллионеры": 72-летняя вдова Караченцова похвасталась своими воздыхателями
72-летняя Людмила Поргина более двух лет назад похоронила любимого супруга Николая Караченцова. Женщина похвасталась, что теперь пользуется большой популярностью среди обеспеченных представителей сильного пола, сообщает "Собеседник".
Людмила Поргина после смерти мужа живет одна на даче в подмосковной Валентиновке — женщину окружают лишь невестка, сын и трое внуков. Тем не менее вдова Караченцова активно проводит время: ходит на спектакли, посещает выставки, много путешествует и часто выступает в ток-шоу, покоряя состоятельных мужчин.
По словам похоронившей Николая Караченцова Людмилы Поргиной, она больше не собирается выходить замуж.
Как писал NEWSTES, ранее Людмила Поргина перенесла серьезную операцию на ногах. Вдова Николая Караченцова пожаловалась на донимающую ее боль.