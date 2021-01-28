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"За мной ухаживают миллионеры": 72-летняя вдова Караченцова похвасталась своими воздыхателями

"За мной ухаживают миллионеры": 72-летняя вдова Караченцова похвасталась своими воздыхателями

72-летняя Людмила Поргина более двух лет назад похоронила любимого супруга Николая Караченцова. Женщина похвасталась, что теперь пользуется большой популярностью среди обеспеченных представителей сильного пола, сообщает "Собеседник".

Людмила Поргина после смерти мужа живет одна на даче в подмосковной Валентиновке — женщину окружают лишь невестка, сын и трое внуков. Тем не менее вдова Караченцова активно проводит время: ходит на спектакли, посещает выставки, много путешествует и часто выступает в ток-шоу, покоряя состоятельных мужчин.

За мной ухаживают многие: и миллионеры, и просто богатые. Но мне их деньги не нужны. Мне нужен человек. Я, когда вижу, что за мной начинают ухаживать, говорю сразу: "Простите, пожалуйста, у меня один-единственный мужчина и на всю жизнь!" Неважно, что у меня были мужья до Коли. Я искала его и нашла. И как же я теперь могу его заменить?

По словам похоронившей Николая Караченцова Людмилы Поргиной, она больше не собирается выходить замуж.

Естественно, мне очень грустно без любимого человека. Я не вижу равных ему по интеллекту, по знаниям поэзии, живописи, музыки... Он удивительно образованный человек и, главное, благородный! Настоящий дворянин! <...> Он мне такие праздники устраивал! Ну кто может сравниться с ним? Да и ради чего мне замуж выходить? Я должна внукам помочь, что-то рассказать им, показать.

Как писал NEWSTES, ранее Людмила Поргина перенесла серьезную операцию на ногах. Вдова Николая Караченцова пожаловалась на донимающую ее боль.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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