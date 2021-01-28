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За разглашение банковских данных предлагают поднять штрафы

За разглашение банковских данных предлагают поднять штрафы

Наказание за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, может стать строже. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарных заседания в весеннюю сессию.

Согласно документу, работник, получивший доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей и разгласивший эти сведения, может быть оштрафован на 5-10 тыс. руб. (сейчас — на 500 — 1 тысячу рублей). С должностных лиц за это правонарушение начнут взыскивать 40 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).

Проект о санкциях за нарушения в IT-безопасности госорганов принят в первом чтении


Действующие штрафы не менялись на протяжении десяти лет, и, как ранее пояснил соавтор документа депутат Дмитрий Вяткин, не являются серьёзной санкцией для нарушителей.

При этом под понятие «информация ограниченного доступа» подпадает достаточно много различных данных. В том числе — коммерческая или банковская тайна, тайна усыновления или тайна завещания, адвокатская тайна, тайна связи и многие другие.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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