Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зимний способ размножения смородины черенками в банках

Зимний способ размножения смородины черенками в банках

Вырастить саженцы смородины используя черенки, самый подходящий способ вегетативного размножения, который совсем не требует вложений.

Для весенне-зимнего черенкования смородины не надо делать заготовки с осени и хранить всю зиму. Можно не возиться с землей, прикапывать их в грунт, достаточно срезать черенки смородины в феврале и поставить их в банку с водой.

Способ заготовки саженцев

Выбирают теплый погожий день с февраля по март срезают веточки с куста, где растет вкусная, здоровая смородина. Можно выбрать любой облюбованный сорт со своей или соседской дачи.

Заготовленные ветки не сразу несут в теплый дом с мороза, а дают акклиматизироваться. Черенки по несколько штук ставят в банки с водой, которую заготавливают, отстаивая заранее. Смородина обладает свойством легко и быстро отращивать корешки и до весенней посадки успеет обзавестись крепкой корневой системой.

Такой способ размножения смородины имеет ряд преимуществ:


возможность вырастить на участке несколько новых сортов;
один срезанный побег дает сразу несколько штук посадочного материала;
выращенный в воде черенок пересаживают сразу на постоянное место роста.


Как выбирают и выращивают черенки

При зимней нарезке с кустов черенки выращивают в банках с водой. Для размножения выбирают крепкие, годовалые, более светлые побеги и срезают у самой земли. Стебли толщиной 7-10 мм. делят на небольшие части длиной не более 20 см, оставляя на каждой не менее 4-х почек.  Нижний срез делают наискосок под углом 60 градусов, верхний срезают прямо и замазывают садовым варом, чтоб не болел и не пересыхал. На размножение лучше подойдут два нижних нареза.

Важно!  На срезе черенок должен быть зеленым и не иметь черноты в середине.

Заготовленные черенки ставят в банку так, чтобы погрузить в воду нижние две почки.  Для усиления образования корешков в жидкость добавляют корневин или мед в расчете чайная ложка на литр воды.

Для банки с черенками выбирают теплое, светлое место. В течение месяца на стебле появляются корешки длиной около 5 см, которые пересаживают в грунт. Выбирают горшки емкостью не более литра с дренажным отверстием и заполняют комплексно подготовленной почвосмесью, лучше готовой.

Черенкам в процессе роста нужен регулярный полив и подкормка раз в неделю комплексным удобрением.

Черенки в горшках хорошо разрастаются, образуют крепкий корневой пучок, а на стебле появляются листья и бутоны, которые обрывают.  Весной, когда устанавливается теплая погода черенки пересаживают в грунт на постоянное место.

Зимнее размножения смородины черенками в банках с водой легкий и надежный способ получить нужное количество необходимых сортов саженцев.

# Интересное
По материалам: planktons

Последние новости

Учение Васту: 8 основных секторов дома и их связь с вашей жизнью
Учение Васту: 8 основных секторов дома и их связь с вашей жизнью
«Мифу о „жертвах Дрездена“ необходимо положить конец» — акция левых в ФРГ
«Мифу о „жертвах Дрездена“ необходимо положить конец» — акция левых
Хранившимся в запаснике музея жукам-усачам оказалось более трех тысяч лет
Хранившимся в запаснике музея жукам-усачам оказалось более трех тысяч
В Алтайском крае отремонтируют девять школьных спортзалов
В Алтайском крае отремонтируют девять школьных спортзалов
В Амурской области создадут первый Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов
В Амурской области создадут первый Центр непрерывного повышения
В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
В сети появилось первое фото Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
Астрологические тенденции февраля 2021 года: коротко о главных событиях месяца
Астрологические тенденции февраля 2021 года: коротко о главных
В Чехии заинтересовались российской вакциной от Covid-19
В Чехии заинтересовались российской вакциной от Covid-19
Совфед ратифицировал договор о продлении СНВ-3
Совфед ратифицировал договор о продлении СНВ-3
В Перми загорелся завод по производству пороха — видео
В Перми загорелся завод по производству пороха — видео
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук и другие на премьере фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук и другие на
Знаки Зодиака: самая сильная черта по жизни
Знаки Зодиака: самая сильная черта по жизни

Топ на сегодня

В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день испытаний конкурса «Учитель года России – 2020»
В волгоградской школе № 55 «Долина знаний» проходит второй день
Утверждена программа взаимодействия Ульяновского педуниверситета и регионального Министерства просвещения и воспитания
Утверждена программа взаимодействия Ульяновского педуниверситета и
Управленческий тренажер теперь доступен в формате индивидуальных и групповых сессий для работников образовательной сферы
Управленческий тренажер теперь доступен в формате индивидуальных и
Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года
Утверждён План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
Сергей Кравцов ответил на вопросы членов Совета Федерации в рамках «правительственного часа»
Сергей Кравцов ответил на вопросы членов Совета Федерации в рамках

Еще по теме

Подготовка черной смородины к зимовке: правильная осенняя обрезка и обработка земли
Есть ли толк в обработке смородины кипятком?
«Не ленись»: Как нужно правильно ухаживать за смородиной после сбора ягод
Правильная посадка черной смородины