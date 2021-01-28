Зимний способ размножения смородины черенками в банках

Алексей Вольцев

Вырастить саженцы смородины используя черенки, самый подходящий способ вегетативного размножения, который совсем не требует вложений.

Для весенне-зимнего черенкования смородины не надо делать заготовки с осени и хранить всю зиму. Можно не возиться с землей, прикапывать их в грунт, достаточно срезать черенки смородины в феврале и поставить их в банку с водой.

Способ заготовки саженцев

Выбирают теплый погожий день с февраля по март срезают веточки с куста, где растет вкусная, здоровая смородина. Можно выбрать любой облюбованный сорт со своей или соседской дачи.

Заготовленные ветки не сразу несут в теплый дом с мороза, а дают акклиматизироваться. Черенки по несколько штук ставят в банки с водой, которую заготавливают, отстаивая заранее. Смородина обладает свойством легко и быстро отращивать корешки и до весенней посадки успеет обзавестись крепкой корневой системой.

Такой способ размножения смородины имеет ряд преимуществ:

возможность вырастить на участке несколько новых сортов;один срезанный побег дает сразу несколько штук посадочного материала;выращенный в воде черенок пересаживают сразу на постоянное место роста.





Как выбирают и выращивают черенки

При зимней нарезке с кустов черенки выращивают в банках с водой. Для размножения выбирают крепкие, годовалые, более светлые побеги и срезают у самой земли. Стебли толщиной 7-10 мм. делят на небольшие части длиной не более 20 см, оставляя на каждой не менее 4-х почек. Нижний срез делают наискосок под углом 60 градусов, верхний срезают прямо и замазывают садовым варом, чтоб не болел и не пересыхал. На размножение лучше подойдут два нижних нареза.

Важно! На срезе черенок должен быть зеленым и не иметь черноты в середине.

Заготовленные черенки ставят в банку так, чтобы погрузить в воду нижние две почки. Для усиления образования корешков в жидкость добавляют корневин или мед в расчете чайная ложка на литр воды.

Для банки с черенками выбирают теплое, светлое место. В течение месяца на стебле появляются корешки длиной около 5 см, которые пересаживают в грунт. Выбирают горшки емкостью не более литра с дренажным отверстием и заполняют комплексно подготовленной почвосмесью, лучше готовой.

Черенкам в процессе роста нужен регулярный полив и подкормка раз в неделю комплексным удобрением.

Черенки в горшках хорошо разрастаются, образуют крепкий корневой пучок, а на стебле появляются листья и бутоны, которые обрывают. Весной, когда устанавливается теплая погода черенки пересаживают в грунт на постоянное место.

Зимнее размножения смородины черенками в банках с водой легкий и надежный способ получить нужное количество необходимых сортов саженцев.