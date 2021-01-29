35 человек из 17 регионов России стали победителями Российской национальной премии «Студент года – 2020»

Влада Некрасова

В Мастерской управления «Сенеж» состоялась церемония награждения победителей Российской национальной премии «Студент года» профессиональных образовательных организаций – совместного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» и «Российского Союза Молодёжи», реализуемого при поддержке Министерства просвещения, Министерства науки и высшего образования и Федерального агентства по делам молодёжи. В рамках образовательной смены премии также стартовал подготовительный этап проекта 2021 года.

В этом году Российская национальная премия «Студент года» объединила 15 тысяч студентов со всей страны. Обладателю Гран-при «Студент года» выделена специальная именная стипендия.

«Очень радостно видеть здесь вас, ваши улыбающиеся лица. Важно, что это мероприятие проходит в месте силы. «Сенеж» действительно славится тем, что здесь рождаются новые идеи, реализуются новые проекты, которые помогают развивать наше общество. Я желаю вам, чтобы те идеи, которые родились здесь, те новые знакомства, которые вы приобрели, позволили бы вам развиваться дальше и идти вперёд с высоко поднятой головой!» – сказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации Татевик Карабекян.

В рамках образовательной смены также был дан старт подготовке к премии 2021 года. Участники премии прошлых лет обсудили стратегию дальнейшего развития конкурса, финал которого впервые состоится в Сибири, в Томске.

«Старт Российской национальной премии «Студент года» в Татьянин день – День российского студенчества – стал уже доброй традицией. Сегодня мы запускаем восьмой сезон конкурса. Мы хотим, чтобы каждый год премия развивалась, была актуальна и полезна для ребят. Именно благодаря совместной с участниками работе в конкурсной программе появились новые номинации. В этот раз на площадке нашей Мастерской управления «Сенеж» лауреатам премии нужно будет поработать над стратегией дальнейшего развития конкурса и сформировать личную траекторию развития. Конкретнее – они будут разрабатывать концепцию амбассадора премии «Студент года». Я уверен, что самые талантливые, активные, способные ребята со всей страны сделают премию ещё лучше и успешнее», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Программа нынешнего года направлена на формирование у студентов компетенций будущего, необходимых современному человеку, развитие профессиональных и личностных навыков, креативности, эмоционального интеллекта, критического мышления, умения работать в команде.

Участники образовательной смены говорили о текущем положении и будущем премии «Студент года», выстраивали маршрут развития с форматами и темами, занимались проектированием, а затем защищали результаты своей работы. Они смогли обменяться лучшим опытом, в том числе в области лидерской деятельности, сформировать портфолио.

Минпросвещения России ведёт целенаправленную работу по выстраиванию общероссийской системы выявления и развития молодых талантов, в том числе через поддержку различных олимпиад и конкурсов. Участие в проведении премии «Студент года», в ходе которой лучшие студенты страны демонстрируют свои особые достижения, – одна из важных составляющих этой работы.

Учредителями премии «Студент года» традиционно выступают Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодёжи, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи», автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».