Археологи обнаружили неизвестный науке древний порт у берегов Сирии

Вадим Карасев

У берегов Сирии был найден древний порт, постройка которого предположительно относится к римскому периоду. Руины обнаружили в ходе второго полевого сезона российско-сирийской археологической миссии, сообщил директор Института общественных наук и международных отношений Дмитрий Татарков.

"Неизвестный науке порт, предположительно римского периода, был обнаружен севернее Тартуса. Возможно, это даже не порт, а морская крепость первого века нашей эры. Были найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморные колонны. Сопутствующий керамический материал позволит более детально датировать объект. Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке", — приводит его слова пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

Эксперты осматривали морское дно с помощью управляемых подводных аппаратов и обнаружили, помимо останков порта, еще три неизвестные до этого якорные стоянки античного периода и осколки гидротехнических сооружений. Сейчас находки обрабатывают в департаменте древностей Тартуса.

Это остатки античных греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода. Данный материал позволит реконструировать морские торговые пути, связывающие этот район с большим Средиземноморьем. Мы сможем определить жизненный цикл существовавших тогда портов.