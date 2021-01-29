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Археологи обнаружили неизвестный науке древний порт у берегов Сирии

Археологи обнаружили неизвестный науке древний порт у берегов Сирии

У берегов Сирии был найден древний порт, постройка которого предположительно относится к римскому периоду. Руины обнаружили в ходе второго полевого сезона российско-сирийской археологической миссии, сообщил директор Института общественных наук и международных отношений Дмитрий Татарков.

"Неизвестный науке порт, предположительно римского периода, был обнаружен севернее Тартуса. Возможно, это даже не порт, а морская крепость первого века нашей эры. Были найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморные колонны. Сопутствующий керамический материал позволит более детально датировать объект. Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке", — приводит его слова пресс-служба Севастопольского госуниверситета.

Эксперты осматривали морское дно с помощью управляемых подводных аппаратов и обнаружили, помимо останков порта, еще три неизвестные до этого якорные стоянки античного периода и осколки гидротехнических сооружений. Сейчас находки обрабатывают в департаменте древностей Тартуса.

Это остатки античных греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода. Данный материал позволит реконструировать морские торговые пути, связывающие этот район с большим Средиземноморьем. Мы сможем определить жизненный цикл существовавших тогда портов.
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По материалам: uposters.ru

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