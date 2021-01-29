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Байден планирует возобновить отношения с ЕС, усилить НАТО и сдерживать Россию

Байден планирует возобновить отношения с ЕС, усилить НАТО и сдерживать Россию
Президент США Джо Байден в своей внешней политике сконцентрируется на сотрудничестве с Евросоюзом, укреплении НАТО и противостоянии России и Китаю.

Об этом заявил советник Байдена по вопросам внешней политики, который сейчас является исполнительным директором Пенн Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию, Майкл Карпентер во время онлайн дискуссии Киевского форума, передает «Новое время».

Восстановление и укрепление альянсов и партнерских связей он назвал центральной темой внешней политики президента Байдена.

«Сотрудничество с нашими европейскими друзьями по постковидному восстановлению, активизация торговли и уменьшение барьеров, созданных предыдущей администрацией — как вы знаете, предыдущая администрация рассматривала ЕС как стратегического противника — все это будет возвращено на 180 градусов… Мы будем считать ЕС своим первоочередным партнером, а НАТО — оплотом трансатлантических отношений», — сказал советник Байдена.

Он напомнил, что Трамп в свое время поставил под сомнение правомерность и надежность 5-й статьи договора НАТО, которая обязывает членов защищать друг друга.

«Думаю, президент Байден быстрее воспользуется возможностью, чтобы укрепить НАТО не только в смысле сил и средств, мобильности и боеготовности, что, безусловно, крайне важно, а главное — в плане сплоченности НАТО для политического консенсуса. Без которого, кстати, 5-я статья не стоит той бумаги, на которой она написана», — подчеркнул советник Байдена.

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Он также заверил, что США продолжат политику сдерживания России и Китая.

«Итак, приоритет заключается в укреплении наших альянсов. И в этом контексте важно также соперничество с великими державами — с Россией, Китаем. Президент Байден понимает, что речь идет не просто о конкуренции государств, имеющих конфликт интересов. Это фундаментальное столкновение между либеральной демократией и авторитарной олигархией, или авторитарной клептократией. Следовательно мы будем работать со своими союзниками и партнерами чтобы лучше согласовать, сблизить наши позиции относительно России, Китая и несимметричных угроз», — сказал Карпентер.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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