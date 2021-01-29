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Беглов сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Петербурге

Беглов сообщил об улучшении ситуации с коронавирусом в Петербурге

Своевременные ограничительные меры по коронавирусу и ответственное отношение жителей Санкт-Петербурга к ним способствовали снижению заболеваемости, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Прежде всего ответственное поведение горожан. Все-таки большинство горожан у нас дисциплинированные. Я бы хотел сказать им слова благодарности. Но и второй момент — это ограничительные меры. Они позволяют прервать цепочки (распространения коронавируса). Все вместе дает соответствующие результаты. Но естественно и профилактика. Это система, которая начала работать», — сказал он в эфире Телеканала «78».

При этом он отметил, что коронавирус «никуда не делся» и «расслабляться рано». Губернатор призвал горожан продолжать соблюдать санитарные нормы.

«У нас есть два направления: первое — это прививка, а второе — это соблюдение правил, которые предписаны Роспотребнадзором», — отметил Беглов.

По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 2 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 4 124 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 327 160 случаев заражения Covid-19. Скончались 9 571 человек. Выздоровело 222 012 человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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