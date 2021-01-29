Более 300 призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Приморского края

Алексей Вольцев

Во Всероссийском детском центре «Океан» продолжается реализация первой образовательной смены 2021 года, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Более 300 школьников Приморского края собрались в «Океане» на программе «Интеллект^n». Участники тематической смены – победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

С 13 января по 2 февраля ВДЦ «Океан» стал базой для проведения олимпиад по шести общеобразовательным предметам: литературе, русскому языку, астрономии, экономике, праву и физике.

Вместе с олимпиадами в качестве профильных мероприятий программы пройдут познавательные и профориентационные игры, спецкурс «Я и мои эмоции», интеллект-баттлы, а также онлайн-встречи с экспертами.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет особое внимание поддержке просветительских и досуговых мероприятий, которые способствуют развитию талантов и укреплению здоровья детей, помогают им определиться с будущей профессией и расширить свой кругозор.

Всероссийский детский центр «Океан», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в 20 километрах от Владивостока, на берегу Японского моря (бухта Емар). Здесь реализуется порядка 50 тематических программ для детей от 6 до 17 лет. Лагерь работает в круглогодичном режиме.