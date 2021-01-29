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Данила Козловский, Оксана Акиньшина и другие в новом трейлере фильма "Чернобыль"

Данила Козловский, Оксана Акиньшина и другие в новом трейлере фильма "Чернобыль"

Сегодня в сети был опубликован новый трейлер фильма "Чернобыль". В основу сценария картины легла реальная история аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Режиссером, а также сопродюсером и исполнителем одной из главных ролей выступил Данила Козловский. Его коллегами по съемочной площадке стали Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и многие другие.


В центре сюжета — история фарцовщика и молодого повесы Алексея Карпушина, которого на экране воплотил Козловский. Он намерен во что бы то ни стало вернуть себе девушку по имени Оля (ее сыграла Акиньшина), с которой сам расстался много лет назад. Теперь Оля воспитывает сына, однако это не останавливает Алексея: он строит с возлюбленной большие планы и мечтает вместе с ней переехать жить к морю.

Однако все мечты Алексея рушатся, когда на Чернобыльской АЭС взрывается один из реакторов, что ставит под угрозу жизни всех его самых любимых людей. Сначала Карпушин отправляется тушить пожар, а потом в составе спецгруппы из трех человек решается на подвиг: погружается под ядерный реактор, чтобы собственноручно (в прямом смысле этого слова) предотвратить вторую вспышку, грозящую еще большими последствиями.


Данила Козловский в фильме "Чернобыль"


Оксана Акиньшина в фильме "Чернобыль"


Данила Козловский в фильме "Чернобыль"

Самое главное — чтобы люди пришли не просто посмотреть на масштаб или уникальные подводные сцены, а испытали сильное эмоциональное переживание, подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев,

— рассказал Козловский о фильме "Чернобыль", который выйдет на большие экраны 15 апреля.

Напомним, что в 2019 году американский телеканал HBO выпустил одноименный мини-сериал, который также рассказал о страшной трагедии, произошедшей после взрыва на Чернобыльской АЭС. Шоу было высоко оценено критиками и зрителями и получило широкий резонанс в СМИ.

К слову, именно после съемок фильма "Чернобыль" в прессе заговорили о романе между исполнителями главных ролей в картине — Данилой Козловским и Оксаной Акиньшиной. Этой осенью слухи о романтических отношениях актеров обсуждались во многих телеграм-каналах: поговаривали, что ради Оксаны Данила даже оставил свою возлюбленную Ольгу Зуеву, с которой воспитывает дочь Оду (в марте девочке исполнится год).


Данила Козловский в фильме "Чернобыль"


Оксана Акиньшина в фильме "Чернобыль"


Равшана Куркова в фильме "Чернобыль"


Данила Козловский в фильме "Чернобыль"

Вскоре после этого репортеры засняли Акиньшину и Козловского на совместном отдыхе в Бодруме, а очевидцы утверждали, что на курорте они ведут себя совсем не как друзья. Тогда же многие поклонники не поверили в роман звезд и решили, что таким способом они просто хотели привлечь внимание к фильму "Чернобыль". При этом инсайдеры опровергли, что романтические отношения Акиньшиной и Козловского являются частью продуманной пиар-акции.

Это не пиар. Данила Козловский оставил мать новорожденной дочки Ольгу Зуеву и уже больше полугода встречается с Оксаной Акиньшиной. Роман случился на съемках фильма "Чернобыль", где Козловский режиссер. Ольга Зуева останется в Нью-Йорке. Дочку свою актер не оставляет и со всеми тремя детьми Акиньшиной выстраивает отношения. Вообще, должны сказать, очень по-мужски себя ведет в сложившейся ситуации,

— рассказал один из приятелей актеров телеграм-каналу "Закулиска".


Оксана Акиньшина в фильме "Чернобыль"


Данила Козловский в фильме "Чернобыль"
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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