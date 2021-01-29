Датский политик назвал Россию «сверхдержавой»

Влада Некрасова

России при президенте Владимире Путине удалось вернуть себе статус военной сверхдержавы. Такое в мнение в статье для издания Berlingske высказал бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.

В первую очередь он отметил обновленные и хорошо обученные сухопутные силы, показавшие свою эффективность в Сирии. Также Эллеманн-Йенсен высоко оценил модернизацию военно-воздушных сил и, в частности, системы противовоздушной обороны.

Остается Россия сверхдержавой и благодаря ядерному арсеналу, отмечает бывший министр.

Однако, подчеркивает автор статьи, есть в российском ВПК и слабые места, но они компенсируются мощью в других областях. В качестве примера Эллеманн-Йенсен привел военно-морские силы, которые не подходят для крупных операций в мировом океане, при этом подводные лодки, по его словам, современны и хорошо вооружены.

Ранее издание The National Interest оценило мощь ядерного потенциала России. Как напомнил автор статьи, крупнейшим обладателем ядерного оружия является Военно-морской флот. Кроме того, запасы тактического оружия России являются заслоном от вооруженных сил НАТО. Тактические ядерные боеголовки будут самым эффективным средством России для защиты своих границ и интересов безопасности, заключил эксперт.