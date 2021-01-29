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Ефремов сменил профессию

Ефремов сменил профессию

Михаил Ефремов нашел работу в Белгородской колонии - он устроился в швейный цех. Теперь актёр вшивает молнии в одежду, рассказал ТАСС его адвокат Петр Хархорин.

По его словам, у осужденного все в порядке, он здоров и с юмором относится к своей новой должности. Также знаменитость находится на хорошем счету у руководства исправительного заведения.

Хархорин опроверг информацию из СМИ, будто у его подзащитного напряженные отношения с женой Софьей Кругликовой. Адвокат добавил, что это все выдумки и попытки раскачать ситуацию.

Это не просто фейк. Мое мнение такое, что перед слушанием дела в кассационной инстанции люди, которые не хотят изменения приговора, то есть его смягчения, начали раскачивать ситуацию. Это полностью выдумано все с начала до конца.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП в Москве, в котором погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Актер получил 8 лет колонии общего режима. Кроме того, суд обязал его выплатить 800 тысяч рублей компенсации сыну погибшего. Ефремова также лишили права управлять автомобилем на 3 года.

Ранее Ruposters писал, что актер заявил о возможном завершении своей карьеры после освобождения из колонии.

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По материалам: uposters.ru

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