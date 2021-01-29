Елена Летучая отдыхает с мужем Юрием Анашенковым и его сыном в Сочи

Вадим Карасев

Неделю назад 42-летняя Елена Летучая вместе с 44-летним мужем Юрием Анашенковым и его сыном от предыдущего брака Никитой улетели отдыхать. В отличие от большинства звездных коллег, которые этой зимой предпочли Мальдивы, телеведущая как любительница горных лыж выбрала для отпуска Красную Поляну в Сочи.





Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым и его сыном Никитой





Однажды Летучую выбрали бургомистром курорта "Роза Хутор", и с тех пор она часто и с удовольствием проводит здесь время вместе с семьей. В инстаграме Елена призналась, что очень скучала по катанию на лыжах, поэтому целыми днями телеведущая покоряет снежные склоны. Муж Юрий и его сын Никита разделяют страсть Елены к этому виду спорта.













Юрий Анашенков с сыном Никитой

Абсолютно щенячий восторг я испытывала эти несколько дней. Поскольку COVID лишил нас лыж прошлой весной, встала не сразу, но такой восторг, что Никита вспомнил так быстро! Все время его страховала, но и сама немного погоняла,

— подписала Летучая ролик, на котором вместе с Никитой скатывается на лыжах со склона.

В один из дней Елена, Юрий и Никита даже посетили лыжно-биатлонный комплекс, где телеведущая под руководством тренера смогла освоить не только горные, но и беговые лыжи, набралась полезных навыков и постреляла из самой настоящей биатлонной винтовки.





На курорте Елена Летучая также успела сделать много красивых снимков для своего инстаграма на фоне заснеженного леса и горных вершин. Особенно подписчики оценили фото телеведущей в черном облегающем термобелье: под этими кадрами подписчики успели сравнить Летучую и с пантерой, и даже с девушкой агента 007.





Лена, вы шедевр.

Девушка Бонда — идеальная красотка!

Снежная пантерочка.

Елена Прекрасная,

— высказались подписчики.



