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Елена Летучая отдыхает с мужем Юрием Анашенковым и его сыном в Сочи

Елена Летучая отдыхает с мужем Юрием Анашенковым и его сыном в Сочи

Неделю назад 42-летняя Елена Летучая вместе с 44-летним мужем Юрием Анашенковым и его сыном от предыдущего брака Никитой улетели отдыхать. В отличие от большинства звездных коллег, которые этой зимой предпочли Мальдивы, телеведущая как любительница горных лыж выбрала для отпуска Красную Поляну в Сочи.


Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым и его сыном Никитой


Однажды Летучую выбрали бургомистром курорта "Роза Хутор", и с тех пор она часто и с удовольствием проводит здесь время вместе с семьей. В инстаграме Елена призналась, что очень скучала по катанию на лыжах, поэтому целыми днями телеведущая покоряет снежные склоны. Муж Юрий и его сын Никита разделяют страсть Елены к этому виду спорта.




Юрий Анашенков с сыном Никитой

Абсолютно щенячий восторг я испытывала эти несколько дней. Поскольку COVID лишил нас лыж прошлой весной, встала не сразу, но такой восторг, что Никита вспомнил так быстро! Все время его страховала, но и сама немного погоняла,

— подписала Летучая ролик, на котором вместе с Никитой скатывается на лыжах со склона.

В один из дней Елена, Юрий и Никита даже посетили лыжно-биатлонный комплекс, где телеведущая под руководством тренера смогла освоить не только горные, но и беговые лыжи, набралась полезных навыков и постреляла из самой настоящей биатлонной винтовки.


На курорте Елена Летучая также успела сделать много красивых снимков для своего инстаграма на фоне заснеженного леса и горных вершин. Особенно подписчики оценили фото телеведущей в черном облегающем термобелье: под этими кадрами подписчики успели сравнить Летучую и с пантерой, и даже с девушкой агента 007.


Лена, вы шедевр.

Девушка Бонда — идеальная красотка!

Снежная пантерочка.

Елена Прекрасная,

— высказались подписчики.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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