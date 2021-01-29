Ева Мендес и Райан Гослинг спровоцировали слухи о помолвке во время прогулки с дочерьми в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

46-летняя Ева Мендес и 40-летний Райан Гослинг не так часто попадают в объективы папарацци вместе с двумя дочерьми. Пара ведет закрытый образ жизни и крайне редко делится личной информацией с прессой.

На днях же представился редкий случай, когда репортерам все же удалось запечатлеть семью в полном составе. Ева и Райан вместе с шестилетней Эсмеральдой и четырехлетней Амадой попали в объективы фотографов во время прогулки по спокойному району Лос-Анджелеса Лос-Фелис (его же когда-то для тихой семейной жизни выбрали и экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт).





Ева Мендес с младшей дочерью Амадой





Райан Гослинг со старшей дочерью Эсмеральдой

Одевшись в комфортную одежду, семья прогуливалась по холмистой местности и наслаждалась свежим воздухом: Эсмеральда всю прогулку крепко держала за руку папу, а Амада шла рядом с мамой.

В какой-то момент Ева наклонилась к дочери, чтобы поправить ей защитную маску, что также успели запечатлеть репортеры. Этот кадр позже вызвал особый интерес поклонников, ведь на снимке многие из них разглядели на том самом пальце Мендес кольцо, напоминающее помолвочное.





К слову, это уже не первый раз, когда пару подозревают в помолвке. Одно время в прессе даже ходили слухи о тайной свадьбе Евы и Райана, однако никаких весомых доказательств этому тогда так и нашлось. Мендес и Гослинг особенно сблизились на съемках фильма "Место под соснами", при этом ранее уже были знакомы друг с другом. В 2014-м у них родилась дочь Эсмеральда, а в 2016-м — Амада. В одном из своих редких интервью о личной жизни Гослинг признался, что в Еве есть абсолютно все качества, которые он ценит в женщинах. Сама же Ева в общении с журналистами как-то сказала, что по-настоящему захотела стать мамой только после встречи с Гослингом.





Старшая дочь Евы Мендес и Райана Гослинга Эсмеральда