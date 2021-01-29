Госбюро расследований Украины предъявило новые обвинения Януковичу
Государственное бюро расследований Украины подозревает экс-президента Виктора Януковича в госизмене из-за «харьковских соглашений», подписанных с Россией в 2010 году, в результате которых Украина получила скидку на газ в обмен на продление размещения российской военной базы в Крыму до 2025 года, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора страны.
Это уже не первое дело о госизмене, касающееся Януковича. Он уже осужден по делу о госизмене, но заочно. Минувшим летом ГБР заявляло о новых подозрениях в госизмене в его адрес и в адрес двух бывших министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева — они с 2012 по 2014 годы якобы целенаправленно подрывали обороноспособность Украины.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Янукович подозревается в том, что действуя «по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и Закона Украины „О международных договорах Украины“, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству — Российской Федерации и ее представителю — президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».
После прихода к власти в 2010 году Виктора Януковича был инициирован пересмотр цены на газ для Украины. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон.
В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. В 2014 году Крым воссоединился с Россией. После прихода к власти на Украине Петра Порошенко украинские следственные органы начали изучать обстоятельства подписания в 2010 году соглашения с РФ по Черноморскому флоту.
По утверждению следствия, подозреваемый Янукович 21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, «искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией».
Соглашение, а также заключенные контракты на его выполнение между АО «НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО ««Газпром» «фактически не давали никакого снижения цены на газ», отметили в ГБР.