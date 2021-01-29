Госбюро расследований Украины предъявило новые обвинения Януковичу

Влада Некрасова

Государственное бюро расследований Украины подозревает экс-президента Виктора Януковича в госизмене из-за «харьковских соглашений», подписанных с Россией в 2010 году, в результате которых Украина получила скидку на газ в обмен на продление размещения российской военной базы в Крыму до 2025 года, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора страны.

Это уже не первое дело о госизмене, касающееся Януковича. Он уже осужден по делу о госизмене, но заочно. Минувшим летом ГБР заявляло о новых подозрениях в госизмене в его адрес и в адрес двух бывших министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева — они с 2012 по 2014 годы якобы целенаправленно подрывали обороноспособность Украины.

«Следователями ГБР по согласованию с прокурорами офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему президенту Украины в государственной измене», — сообщается на сайте.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Янукович подозревается в том, что действуя «по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, в нарушение требований Конституции Украины и Закона Украины „О международных договорах Украины“, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины предоставил иностранному государству — Российской Федерации и ее представителю — президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины».

После прихода к власти в 2010 году Виктора Януковича был инициирован пересмотр цены на газ для Украины. В апреле 2010 года Россия и Украина подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления действия соглашения на пятилетние периоды при взаимном согласии сторон.

В обмен Украина получила скидку при закупке российского газа на 100 долларов за тысячу кубометров. В 2014 году Крым воссоединился с Россией. После прихода к власти на Украине Петра Порошенко украинские следственные органы начали изучать обстоятельства подписания в 2010 году соглашения с РФ по Черноморскому флоту.

По утверждению следствия, подозреваемый Янукович 21 апреля 2010 года, находясь в Харькове, «искусственно создавая предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на суверенной территории Украины, под предлогом получения скидки на газ подписал от имени Украины соглашение между Украиной и Российской Федерацией».

Соглашение, а также заключенные контракты на его выполнение между АО «НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО ««Газпром» «фактически не давали никакого снижения цены на газ», отметили в ГБР.

«Перед подписанием документов цена для Украины была дважды искусственно завышена Российской Федерацией: по состоянию на конец 2008 года цена газа по 1000 кубических метров для Украины составляла 179,5 доллара США, тогда как на конец 2010 года — 352,33 доллара США. Кроме этого, именно снижение признавалось обязательствами Украины по государственному долгу перед РФ, которые погашаются», — считают украинские следователи.