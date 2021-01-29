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HBO Max планирует снять анимационный сериал по «Игре престолов»

HBO Max планирует снять анимационный сериал по «Игре престолов»
Сервис HBO Max начал работу над анимационным сериалом по мотивам «Игры престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Отмечается, что встречи с авторами потенциального сериала, который будет рассчитан на взрослую аудиторию, уже ведутся. Однако проект находится на ранней стадии разработки. Пока не достигнуто никаких договоренностей, и сохраняется вероятность, что компания откажется от производства этого сериала.

Кроме того, разработчики HBO во главе со старшим вице-президентом компании по драматическим сериалам Франческой Орси работают вместе с автором «Игры престолов» Джорджем Мартином над развитием целой вселенной.
В октябре 2019 года HBO анонсировал приквел «Дом дракона» по книге «Пламя и кровь» — производство сериала начнется этой весной, а премьера запланирована на 2022 год.

В январе также сообщалось, что телеканал HBO начал работу над приквелом «Игры престолов», однако в компании пока не определились со сценаристами и режиссерами картины. Сериал будет основан на цикле новелл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге».
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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