HBO Max планирует снять анимационный сериал по «Игре престолов»
Сегодня, 00:00 Алексей Вольцев
Сервис HBO Max начал работу над анимационным сериалом по мотивам «Игры престолов». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.
Отмечается, что встречи с авторами потенциального сериала, который будет рассчитан на взрослую аудиторию, уже ведутся. Однако проект находится на ранней стадии разработки. Пока не достигнуто никаких договоренностей, и сохраняется вероятность, что компания откажется от производства этого сериала.
Кроме того, разработчики HBO во главе со старшим вице-президентом компании по драматическим сериалам Франческой Орси работают вместе с автором «Игры престолов» Джорджем Мартином над развитием целой вселенной.
В октябре 2019 года HBO анонсировал приквел «Дом дракона» по книге «Пламя и кровь» — производство сериала начнется этой весной, а премьера запланирована на 2022 год.
В январе также сообщалось, что телеканал HBO начал работу над приквелом «Игры престолов», однако в компании пока не определились со сценаристами и режиссерами картины. Сериал будет основан на цикле новелл Джорджа Мартина «Повести о Дунке и Эгге».
По материалам: gogetnews.info