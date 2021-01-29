Хроники Донбасса. Как майданная власть и США разожгли гражданскую войну

Влада Некрасова

Когда начинается война, первой её жертвой становится правда. (Р. Киплинг)

У меня нет сомнения в том, что Пётр Порошенко военный преступник. Для меня стоит только вопрос — он сознательно обманывал или же обманывался? И второй вопрос — бросил бы он войска на Донбасс без разрешения США? Уверен — никогда! Думаю, он консультировался по этому поводу со «старшими товарищами"(вот бы эти плёночки озвучить Деркачу) и получил, если не одобрение, то что-то вроде «сам решай».

А вот Януковичу во время майдана звонила вся «заграница» каждые 2 часа и просила: «Только не силовой вариант, только не силовой!». Умные люди советовали: «Витя, разгоняй эту шайку-лейку пока не поздно!». Витя не послушал толковых советов, а послушал Запад, поверил их подписям на документе, сложил с себя полномочия и пошёл на досрочные выборы. И проиграл. Получается, что один президент пожертвовал своей должностью ради мира в стране, а другой ради сохранения власти развязал полномасштабную гражданскую войну. Нет, я не восхваляю Януковича, который спасал не страну и даже не свою власть, а себя… Однако это тема для отдельного разговора.

Какие были правовые основания у Турчинова и Порошенко для применения военной силы на Донбассе? АТО — это понятно, если появляются незаконные вооружённые отряды, с ними надо разбираться. Но в мире нет ни одного протокола антитеррористической операции, где предписывалось бы использовать регулярную армию, ибо существует запрет в конституциях стран даже с авторитарными режимами!

Желание сохранить власть — тоже понятно, это личное. Но должны же быть объяснения на государственном уровне. Одно из них — референдум, проведённый на Донбассе и в Луганске, якобы поставивший под угрозу целостность страны. По мне, ничтожный аргумент. Каталония раз десять объявляла о своей независимости, но до сих пор в составе Испании. Мадриду в голову не приходила мысль послать туда танки, артиллерию и ВВС. Испанские власти, в отличие от Турчинова, дружили с головой и понимали, что это приведёт к масштабному кровопролитию, в том числе среди мирных граждан.

Следует напомнить, что в мае 2014 года председатель ЦИКа самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Роман Лягин в ходе пресс-конференции заявил, что и после «референдума» Донецкая область останется в составе Украины.

«Мы хотим всего лишь заявить о нашем праве на самоопределение. То есть, в статусе Донецкой области после оглашения итогов референдума не изменится абсолютно ничего: мы не перестанем быть частью Украины, мы не станем частью России, а всего лишь заявим миру, что мы хотим изменений. Мы хотим быть услышанными, мы хотим решать судьбу своего региона сами», — сказал Лягин.

Официальных заявлений о намерении присоединиться к России в природе не существует, это одна из легенд майданной мифологии.

Общественные опросы показывали, что в начале конфликта большинство населения было за Украину. До тех пор, пока к ним не «приехали» «Азов» и «Днепр», и на них не посыпались бомбы и снаряды.

Необходимо вспомнить, что Россия официально не признала результаты референдумов, прошедших в Донецкой и Луганской областях, ограничившись заявлением «об уважении к волеизъявлению граждан». Более того, 7 мая 2014 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции, посвящённой итогам прошедших в Москве переговоров с председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером, обратился к сторонникам федерализации на юго-востоке Украины с просьбой перенести намеченные на 11 мая референдумы об отделении от Украины самопровозглашённых республик — с тем, чтобы создать необходимые условия для «полноценного диалога между сегодняшними киевскими властями и представителями юго-востока Украины». При этом он также отметил, что проведение досрочных президентских выборов на Украине 25 мая — «движение в правильном направлении, но они ничего не решат, если все граждане Украины не будут понимать, как будут гарантированы их права после проведения этих президентских выборов». На мой взгляд, вполне разумные советы. Если бы к ним тогда прислушались обе стороны конфликта, многих бед можно было избежать.

Утверждение о том, что гражданскую войну начал Стрелков, зашедший в Славянск со своим отрядом в 50 человек — ещё одна майданная мифологема. Записали «отставной козы барабанщика» в Бонапарты! Стрелков — слишком мелкая фигура для большой исторической игры, а Славянск — лишь маленький эпизод протестного движения, развернувшегося на Донбассе. Движения, которое по вине киевской власти вылилось в полномасштабную гражданскую войну.

Монополия государства на насилие перестала существовать не тогда, когда «пришел Стрелков», а когда на Майдан пришел «Правый сектор». В ответ возник Антимайдан, против него вышел Коломойский и нацбаты, в ответ пришёл Стрелков в Славянск и условные «стрелковы» по всей Донецкой и Луганской области. Захват зданий и оружие у восставших уже были «легализованы» майданом, это было немедленно скопировано Антимайданом и спровоцировало новую кровь и новые средства борьбы, которые пошли по спирали насилия. Вооружённая улица приняла правила игры и уровень насилия, заданный майданом.

Если пройти по цепочке причинно-следственных связей, то выяснится, что гражданская война началась в Одессе 2-го мая 2014 года. Там впервые украинцы убили украинцев по причине политических и идеологических разногласий. И в этом массовом убийстве приняло участие государство. Майданный режим в основу взял идеологию украинского национализма и антироссийскую риторику, что в такой сложной стране, как Украина, где Россию не считала врагом большая часть народа, равнозначно сознательной инициации гражданского противостояния.

Немаловажно и то, что в отличие от «оранжевой революции» 2004 года, в 2014-м не осталось политических средств внутри украинского социума. Тогда конституционная реформа и надежда на реванш на парламентских выборах остановили развитие сепаратизма. После Майдана-2014, бегства Януковича и его команды, предательства и распада «Партии Регионов», разгрома Компартии Украины — половина страны лишилась политического представительства. В стране развернулись преследования лидеров мнения Восточной Украины: кто-то уехал за границу, кто-то был арестован, кто-то сел, кто-то выбросился из окна. Или выбросили… Если уничтожить политические механизмы решения конфликтов, остаются только силовые. Выборы президента не решили проблему, потому что у противников Майдана полностью отсутствовала возможность участвовать в политическом процессе: никто не имел шансов, кроме кандидата, назначенного «западом», одобренного Майданом и олигархическими кругами страны. Выборы носили формальный характер.

Одесса показала, как будет поступать майданная власть с непокорными. Ставка была сделана на устрашение, на насилие, на кровь. К власти пришли люди с помощью насилия и под националистическими лозунгами, для них врагами являлись не только антимайдановские политические силы, а целые этнические и культурные группы, которых обозвали «москалями», «ватниками», «колорадами» и так далее. Почувствовав эффективность революционного насилия, власть продолжила его использовать как единственный метод политической борьбы. Ради сохранения своей доминанты майданная власть пошла на массовые убийства. При этом смерть «ватников» для нее не вызывает сочувствия и раскаяния — ни тогда, ни сейчас.

После Одессы последовал расстрел на Пасху блокпоста в Славянске, мирных людей у Андреевки, потом были события 9 мая в Мариуполе и 11-го мая в Красноармейске, когда была разогнана местная милиция, отказавшаяся выступить против народа, и убиты безоружные граждане. Едва ли можно считать это недостаточным поводом для гнева или участия в референдуме 11 мая. Люди на улицах Мариуполя кричали нацгвардейцам — фашисты! А как иначе назвать политику ненависти, политику культурной и физической «переделки» массы людей, политику, использующую милитаристский национализм и прямое насилие как метод утверждения власти одной идеологии, если не фашизмом? Недаром ведь на знамёнах майданной власти красовалась символика украинских националистов эпохи сотрудничества с немецким нацизмом.

Можно бесконечно долго спорить о том, что там было в Мариуполе, чья версия правдивей — тогдашней киевской власти или Антимайдана. Но лучше просто посмотреть видео — 9 мая, Мариуполь, здание МВД.

Обратите внимание — на полуторачасовом видео нет ни одного вооружённого человека со стороны протестующих. Один из них говорит нацгвардейцу: «Вы приехали на танках и стреляете в нас безоружных. А вы не боитесь, что завтра мы возьмём в руки оружие?» Так обычно начинается гражданская война…

Основным доводом, который приводят апологеты Порошенко, оправдывая военную агрессию против Донбасса, является так называемый план России присоединить восемь украинских областей. Якобы «коварный Путин» хотел захватить весь Юго-Восток Украины до самого Приднестровья, а Порошенко геройски не дал ему этого сделать. Громкая и, на первый взгляд, убедительная страшилка, усиливаемая напоминаниями о Крыме. Однако легко опровергаемая при более внимательном рассмотрении, как на логическом так и на фактическом уровнях.

Во-первых, если бы Путин хотел, то сделал бы это легко, даже не заметив потуг «великого главкома», как это было в Крыму. Тут простая логика. Во-вторых, откуда информационные дровишки? Есть какие-то документы? Разведданные? Доктор Зорге сообщил из Японии о готовящемся нападении? Когда? В каком месте? Силами каких армий и подразделений? Где план «Барбаросса»? Где бои на границе? Брестская крепость где? Почему нет партизанского движения на оккупированных территориях? И почему, наконец, Турчинов не сообщил по радио гражданам о начале войны и введении военного положения? Ничего ж нет, кроме череды фейков, которые двадцать раз опроверг и высмеял даже Анатолий Шарий, не говоря уже о более высоком уровне политологии.

Налицо — одна из мифологем порошенковской пропаганды, хорошо укладывающаяся в общую парадигму демонизации России, которую настойчиво утверждают США. «Хайли лайкли!» И всё. Никаких доказательств не требуется. Усилиями США и их сателлитов в Европе, русофобия нынче в мировом тренде. Россию обвиняют во всех смертных грехах, часто-густо бездоказательно. Для обоснования виновности из глубины глубин вытащили старую средневековую юридическую практику — для наказания достаточно самого обвинения, доказательства не требуются. Таким образом появился главный юридический факт, подтверждающий виновность России — факт её существования. Россия существует — значит виновата! Какие ещё нужны доказательства?!

Посыл о восьми областях, на которые якобы нацелился Путин, относится к разряду предположений — в лучшем случае, в худшем — лежит в плоскости намеренного обмана своих граждан. А вот две области, на которые нацелился Беня Коломойский в 2014-м — реальная вещь. Вспомните «альтернативный» референдум о присоединении Донецкой области к Днепропетровской. А чьё, скажите, подразделение первым оказалось на Донбассе? Верно — «Днепр». И сразу отметилось стрельбой на избирательном участке в Красноармейске, где было убито два человека. Потом врали, что «нас там не было», потом таки признались, что были и стреляли в людей.

В отчёте организации Global Rights Compliance LLP, который был опубликован в ноябре 2016 года под эгидой посольства Великобритании в Киеве, а также в 14-м и 16-м отчётах верховного комиссара ООН по правам человека, а также в отчётах украинской правозащитной организации «Украинский хельсинский союз по правам человека» — зафиксированы и задокументированы следующие эпизоды противоправной деятельности полка «Днепр» на Донбассе:

— несанкционированные задержания и аресты мирных жителей, без передачи их следственным органам, случаи исчезновения арестованных людей.

— произвол при задержаниях, плохое обращение с задержанными, которые подвергались жестоким избиениям. Помимо нанесения побоев, применялось удушение полиэтиленовым пакетом и имитация расстрела.

— случаи нападения на жилые дома (в Авдеевке и Луганском), захваты движимой и недвижимой собственности местного населения, повреждение и разрушение объектов собственности.

Конечно же, Коломойский ставил перед своими бойцами более широкие задачи, чем мародёрство и мелкое рейдерство, например захват 13 декабря 2014 года гуманитарного груза (продукты, термобельё, одежда и пр.), отправленного Ринатом Ахметовым. Тогда 20 фур были объявлены «помощью террористам», задержаны и разграблены.

Задачи были более масштабные — под шумок гражданской войны отхватить жирные куски, типа ММК , «Метинвеста» и других предприятий Мариуполя и Донецкой области, входящих в империю Ахметова. Или вот — выкачать техническую нефть из нефтепроводов. Коломойский объяснил, что сделал это для того, чтобы она не досталась террористам. На вопрос: «А из нефтепровода „Одесса-Броды“ почему качали?», последовал ответ Геннадия Корбана: «Там тоже было неспокойно…»

Правду сказать, много откусить Бене не удалось, так «трохи пиднадкусав». Не по Сеньке оказалась шапка — империю, выстроенную по принципу единого хозяина, без большого числа мелких акционеров, «рейдернуть» очень трудно. Как сказал один мой донецкий друг: «Коломойский по сравнению с Ахметовым — мелкий лавочник, дурящий своих миноритариев». Но каков шельмец! Надо брать всё, что плохо лежит, во всех областях, где неспокойно, «а то Путэн прийдэ» Чисто американская фишка — качай нефть, пока русские не пришли! Я вот, грешным делом, думаю — а не Коломойский надоумил недалекого Турчинова послать войска на Донбасс? «Пробирочку», по типу иракской, показал… А в ней, в пробирочке — план захвата 8 украинских областей.

Когда майданная власть применила военную силу на Донбассе, россиян там и близко не было. Это к вопросу о военной агрессии со стороны России. Например, в ходе обороны Славянска РФ не оказывала военную помощь повстанцам. По словам канадского профессора Пола Робинсона (август 2014 года), руководство России не было в восторге от действий Стрелкова и даже настоятельно рекомендовали ему «прикрыть лавочку». Россия вмешалась в ход конфликта, когда на востоке Украины развернулись масштабные боевые действия и гражданское население было поставлено на грань гуманитарной катастрофы.







Странное дело, когда Россия вмешивается в гражданский конфликт около своей границы — это агрессия, а когда военщина США лезет в конфликт на другом континенте — это «принуждение к миру». В 1990-м году США бомбили столицу Югославии, дабы принудить страну дать независимость мятежной области. Разве Россия сделала что-либо подобное? Россия начала оказывать помощь ополченцам, когда гражданская война уже шла полным ходом. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на хронологию событий. Можно также вспомнить — на территорию какой страны перешли, попавшие в «южный котёл» украинские солдаты, после неудачной военной операции против сепаратистов в районах: Саур — Могила, станица Луганская, Червонопартизанск и Изварино, посмотреть как с ними там обращались, послушать, что говорили непосредственные участники тех событий. Все в один голос: «Приняли хорошо, лечили, кормили, потом отправили домой…»

По утверждению некоторых мировых СМИ, российские войска принимали прямое участие в военных действиях под Иловайском и Дебальцевом. Даже если принять это за факт (Россия его отрицает), всё равно в позиции украинской стороны, утверждающей, что нет гражданской войны, а есть российская агрессия, обнаруживаются существенные нестыковки. Практически все источники, в том числе промайданные, указывают на то, что первый заход россиян на территорию Украины датируется концом августа (24−28-го) 2014 года. Возникает вопрос — с кем четыре месяца воевали ВСУ и добробаты, кого бомбила авиация и обстреливала артиллерия? Порошенко что, нанёс превентивный удар по «агрессору», не дожидаясь самой агрессии? Начал освобождение «оккупированной территории» до прихода «оккупантов»?

Никем, ни на каком уровне — не доказано, что в боях на Донбассе принимали участие Вооружённые силы РФ. Утверждение о постоянной дислокации в районе конфликта регулярных российских войск — один из фейков порошенковской пропаганды. Подтверждённых данных о постоянном присутствии ВС РФ на Донбассе — тоже нет. При современном уровне техники их бы уже зафиксировали — от номеров частей и фамилий командиров, до размера пуговиц на «гульфиках». Безусловно, есть добровольцы (по разным оценкам 5 -8 тысяч) из России и других стран. Безусловно, есть военные инструкторы, судя по тому, как грамотно с военной точки зрения было проведено окружение украинских нацбатов под Иловайском.

А что, разве на украинской стороне нет наёмников: из Грузии, Польши, Чечни, Прибалтики? Думаю, натовских инструкторов в Украине больше, чем российских на Донбассе. Кроме Яворовского полигона, иностранные военные специалисты работают во многих учебных и боевых подразделениях украинской армии.

Таким образом можно уверенно утверждать — вмешавшись в ход полыхавшей четыре месяца гражданской войны, Россия принудила украинскую власть к миру, заставив прекратить активные военные действия и подписать «Минские соглашения». Сделала это, во-первых, более гуманно, нежели американцы в 90-м в Югославии, во-вторых, не настаивала, в отличие от США, на суверенитете республик.

И последнее, что хочется сказать о гражданской войне на Донбассе. Надеюсь, Украина — последняя держава в Европе, пытающаяся сохранить территориальную целостность военным путем. Больше такого не будет. Европейское сообщество, учтя украинский урок, должно найти иные способы решения проблемы сепаратизма, выработать новые формы сосуществования и управления. Дилемма, с которой столкнулось украинское государство: что является более ценным ресурсом — люди или территория, должна быть разрешена в пользу человека. Никакая территория не стоит стольких жертв! Честный разговор об этом должен стать началом общенационального диалога о будущем Украины.

Любая война когда-нибудь кончается. Кончится и эта. Потом кому-то поставят памятники, кого-то изобразят на денежных знаках, а кого-то безжалостно заклеймят в учебниках истории. Не исключено, что бедную историю в очередной раз в угоду очередной власти перепишут придворные летописцы, подправят, подкрасят, как цирковой плюмаж. Может случиться, что монументы теперешних героев через некоторое время будут разрушены новыми майдановцами. Главное сейчас, чтобы эта война как можно скорее стала историей. К слову, на однодолларовых банкнотах изображен не только первый президент США, но и сепаратист Джордж Вашингтон…

И самое главное. Украинцы на востоке и на западе должны понять простую истину — нет ничего ценнее человеческой жизни. Все эти майданы, революции, национально-освободительные войны не стоят слезы матери, потерявшей сына! Они вообще ничего не стоят. Жизнь человека — единственная высшая ценность и мера всех вещей. Тех, кто ставит выше нее государственные, национальные, идеологические, религиозные и иные ценности, к власти допускать нельзя! Когда люди это поймут, всё и кончится…

О возможном пути к миру — в следующей части «Хроник».

Продолжение следует.

Первая часть статьи: Владимир Маски: Хроники Донбасса. Война — это преступление

Вторая часть статьи: Владимир Маски: Хроники Донбасса. Война — это сон разума