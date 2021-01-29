Индийский вид малярийных комаров распространяется в Восточной Африке

Вадим Карасев

Исследователи из Медицинского центра Университета Неймегена (Нидерланды) и Института имени Армауэра Хансена (Эфиопия) сообщают, что малярийные комары вида Anopheles stephensi, встречающегося в Индии и некоторых других странах Азии, всё шире распространяются на Востоке Африке: в Эфиопии, Джибути и Судане. Более того, последние исследования показывают, что эти комары особенно восприимчивы к африканским штаммам малярийного плазмодия.

Передавать возбудителя малярии человеку потенциально способны около шестидесяти видов комаров. В Африке малярию распространяют, в основном, несколько местных видов: Anopheles gambiae, Anopheles funestus и Anopheles arabiensis. Обитают они преимущественно в сельской местности, поэтому в Африке малярия традиционно была заболеванием сельских жителей, а в городах уровень заболеваемости малярией был гораздо ниже или болезнь вовсе отсутствовала. Однако в 2014 году в Джибути и в 2016 году в Эфиопии были замечены личинки азиатского Anopheles stephensi. Теперь этот вид становится всё более распространенным в городах стран Африканского Рога. Его преимущество над местными видами малярийных комаров состоит в том, что его личинки хорошо развиваются в резервуарах для пресной воды, а не только в естественных водоемах.

Новое исследование, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases, выявило еще одно опасное свойство этого инвазивного вида. Он очень восприимчив к африканским возбудителям малярии. Авторы работы вывели комаров Anopheles stephensi и Anopheles arabiensis из личинок, собранных в водоемах Эфиопии. Затем они кормили самок этих комаров кровью людей, больных малярией, и проверяли, какая доля комаров заразится малярийным плазмодием. Оказалось, что комары азиатского происхождения не только способны заразиться африканским штаммом плазмодия, но это с ними происходит гораздо чаще, чем с местными комарами.

«К нашему удивлению, азиатский комар оказался даже более восприимчивым к местным возбудителям малярии, чем наша популяция эфиопских комаров. Этот комар, по-видимому, является чрезвычайно эффективным распространителем двух основных видов малярии [Plasmodium falciparum и Plasmodium vivax]», — говорит профессор Теун Бусема (Teun Bousema) из Медицинского центра Университета Неймегена, специалист по эпидемиологии тропических заболеваний.

«Агрессивный подход к борьбе с этим комаром сейчас является главным приоритетом, — добавил другой автор исследования Фитсам Тадессе (Fitsam Tadesse). — Только если мы будем действовать быстро, мы сможем предотвратить распространение этого вида в других городских районах континента. Мы должны отследить личинок комаров там, где они сейчас встречаются, и предотвратить распространение комаров на большие расстояния, например, через аэропорты и морские порты. Если это не поможет, риск городской малярии возрастет на большей части Африки».