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Ямпольская: Василий Лановой — кумир не одного поколения зрителей

Ямпольская: Василий Лановой — кумир не одного поколения зрителей

Даже если бы Василий Лановой сыграл всего одну роль, этого хватило бы, чтобы стать национальным достоянием, сказала об ушедшем из жизни Народном артисте СССР председатель Комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская. Депутат выразила соболезнования родным и близким актёра, а также его коллегам-вахтанговцам, сообщает пресс-служба парламентария.

«Есть такая профессия — Родину украшать. Именно к ней предназначила судьба Василия Семеновича Ланового. От эталона красоты внешней к эталону нравственной безупречности — такой путь он проделал за свою долгую и все-таки безвременно оборвавшуюся жизнь…», — отметила Елена Ямпольская.

Без Ланового, по её мнению, трудно представить не только советский кинематограф, вахтанговскую сцену, золотой фонд исполнения Пушкина, но и высшее художественное достижение новой России — шествие «Бессмертного полка».

Народный артист СССР — кумир не одного поколения зрителей: «яркий, цельный, благородный, мужественный, сочетавший в своем характере романтизм и азарт».

«Широкую народную любовь ему принесло кино, где диапазон сыгранного, масштаб востребованности Ланового можно признать подлинным актерским счастьем. Но даже если бы он сыграл всего одну роль, этого хватило бы, чтобы стать национальным достоянием», — считает парламентарий.


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В России нет такой семьи, убеждена она, где бы не памятен был его Иван Варавва, его прищур и фирменное: «Узнал, старый черт!». Для многих этот образ стал олицетворением лучшего, что есть в офицерстве.

Депутат отмечает, что память о Великой Отечественной войне была для Ланового священна. «Когда Василию Семеновичу предложили стать сопредседателем центрального штаба «Бессмертного полка», он, не раздумывая, согласился. Неизменно сам принимал участие в шествиях».

Елена Ямпольская выразила искренние соболезнования родным и близким Василия Семеновича и его коллегам и друзьям-вахтанговцам.

Народный артист СССР Василий Лановой умер на 88-м году жизни в ночь на 29 января. Василий Лановой —  лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ. Актёр играл на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, являлся заведующим кафедрой сценической речи театрального училища имени Бориса Щукина. 

Лановой сыграл в таких фильмах, как «Алые паруса», «Коллеги», «Иду на грозу», «Анна Каренина», «Пароль не нужен», «Пятьдесят на пятьдесят», «Огарева, 6», «Петровка, 38», «Приступить к ликвидации», «Черный квадрат» и многих других. В киноэпопее «Война и мир» Сергея Бондарчука исполнил роль Анатоля Курагина. Благодаря участию в фильме «Офицеры» к нему пришла слава «самого главного офицера» страны.

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По материалам: pnp.ru

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