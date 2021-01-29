Эксперты ЭИСИ обсудили перспективы создания новой объединенной левопатриотической партии

Вадим Карасев

Возможность проголосовать за партию, которая появится в результате объединения "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России", в целом допускают 46% россиян. Такие данные привел руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов на круглом столе ЭИСИ.

"Объединение партий принесло определенный кумулятивный эффект, так как, например, ранее социология демонстрировала готовность 6% россиян проголосовать за партию "Справедливая Россия", а за остальные — в пределах 1–2%", — подчеркнул он.

Мамонов добавил, что идеологически электорат видит эту организацию как партию, ориентированную на развитие России по особому пути, выступающую за усиление социальной справедливости. Большинство опрошенных (53%) затруднились ответить на вопрос, кто возглавит эту партию, однако 28% от числа опрошенных видят в качестве лидера именно Сергея Миронова, на втором месте Прилепин, Семигин — на третьем, подчеркнул Мамонов.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов положительно оценил перспективы нового политического игрока на левом фланге, который может реально побороться за второе место на выборах в Государственную Думу 2021 года. По его прогнозам, партия вполне может занять второе место, что подтверждается социологией.

Заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева отметила серьезные амбиции новой левопатриотической партии в противовес сложившейся слабой позиции КПРФ.

"КПРФ пользуется уважением у определенного рода избирателей. Хотя, могу сказать, что моему отцу 97 лет, он участник войны, и он ушел со мной из КПРФ в "Патриоты России", когда понял, что Коммунистическая партия не борется по-настоящему за власть", — сказала она.

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе Михаил Емельянов также аргументировал обоснованность заявлений о том, что партия может претендовать на второе место.

"Партия, однозначно, претендует на второе место. Это связано с тем, что объединительный процесс (если происходит реальное объединение) всегда привлекает избирателя. Также очень важно, что наша партия признает основы конституционного строя, поддерживает внешнюю политику президента Российской Федерации, и наконец-то в российском политическом поле появится поле политического консенсуса", — высказался он.

В заключение модератор круглого стола Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом, отметил, что, с одной стороны, активность политической повестки в начале года, и, с другой стороны, объединение партий говорит о зрелости российского общества, заинтересованности его к широкой политической дискуссии и о доверии к институту выборов как способу выяснения позиций и обсуждения будущего.